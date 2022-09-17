ЗСУ повністю звільнили Куп’янськ і просуваються далі: свіжі карти боїв

Російські окупанти намагаються досягти успіхів, але українські військові швидко ставлять їх на місце

Субота, 17 вересня, розпочалася для українців із добрих новин, що прийшли з Харківської області. Нашим захисникам вдалося повністю встановити контроль над Куп’янськом, остаточно відкинувши російських окупантів за межі міста. Крім цього, тривають серйозні бої на Донбасі, а під Херсоном ЗСУ систематично знищують російські позиції та військові бази.

Більше деталей у свіжому зведенні розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США). Фахівці відзначають, що підрозділи ворога, зібрані з мобілізованих жителів ОРДЛО, зараз максимально ослабли, і в армії рф не надто розуміють, що з ними робити далі.

Українські захисники намагаються просунутися до кордонів Харківської та Луганської областей, аби якнайшвидше звільнити окуповані населені пункти. Втім, тут росія поки що тримає серйозну оборону, хоча її сила і дуже зменшилася. Неспокійно і на південному напрямку фронту — росіяни обстрілюють лінію розмежування, втрачаючи нові військові бази і склади з боєприпасами.

Карта боїв в Україні 17 вересня

Харківщина

Як повідомлялося, 16 вересня ЗСУ вдалося повністю повернути під український контроль Куп’янськ. Продовжується наш контрнаступ на схід від річки Оскіл. Цілком імовірно, що росіянам буде складно утримувати позиції в населених пунктах Харківщини, що залишилися під окупацією, а також на півночі Луганщини. Українські захисники продовжують влаштовувати нові позиції вздовж східного берега Оскола, а росіяни тут надто слабкі, щоби дати відсіч у серйозних боях.

Карта боїв у Харківській області 17 вересня

Ймовірно їм доведеться перейти в глуху оборону, застосовуючи різні види озброєння для завдання превентивних ударів. Напередодні армія противника обстріляла Приштинь, що на північному сході Ізюму. Швидше за все це було зроблено з метою обмежити ЗСУ у спробі встановити новий плацдарм через річку. Продовжуються бої за Лиман.

Донбас

16 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили завдали удару по району зосередження російських військ, що призвело до численних жертв серед російських військовослужбовців у Перевальську Луганської області. Найімовірніше, атака була зроблена кілька днів тому. Також у Кадіївці було знищено військову базу бойовиків "ЛНР".

Карта боїв на Донбасі 17 вересня

Російські сили на Донбасі провели обмежені наземні атаки по ряду напрямків та продовжували вогонь вздовж лінії зіткнення. Для удару по Селідовому на Донеччині росіяни використали снаряди С-300. Через це, ймовірно, буде частково ослаблено українські шляхи постачання, встановлені раніше між півднем Донецької області та центральною Україною. Використання ракет С-300, що початково мають застосовуватися засобами протиповітряної оборони, вказують на нестачу високоточних боєприпасів з боку росії.

Південь України

Українські військові продовжують оперативну мовчанку щодо перебігу південного контрнаступу. При цьому бої в цьому напрямку продовжуються, росіяни намагаються вести контрбатарейний вогонь за українськими позиціями та перегруповуватись.

Також офіційно підтверджено, що 16 вересня у Херсоні ЗСУ вдарили по окупаційному штабу росії, а раніше знищили базу Росгвардії десь у центрі міста. Цікаво, що аналітики ISW наголошують: мирне населення встигли попередити, щоб вони трималися подалі від російських позицій.

Карта боїв за Херсон 17 вересня

Українські захисники продовжують перехоплювати на півдні ініціативу, знищуючи російські військові бази, склади з боєприпасами та руйнуючи наземні лінії зв’язку окупантів через річки Інгулець та Дніпро. Серед інших проблем для ворога — відсутність постачання продовольства та води. Крім цього, росіяни не можуть повною мірою отримати підтримку від десантно-штурмового підрозділу, який знаходиться в Новій Каховці.

За попередню добу ЗСУ завдали ударів по зосередженням російських військ у Бериславі, Даріївці, Старій Збурівці, а також по понтону у Козацькому районі. Найбільш активними ділянками південного фронту залишаються північно-західні околиці поряд із Херсоном, український плацдарм на Інгульці та південні райони на кордоні Херсонщини та Дніпропетровщини.

З боку росіян продовжуються обстріли вздовж усієї лінії розмежування, а також завдання серйозних ударів по інфраструктурі в Кривому Розі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку втрату минулої доби зазнали російські окупанти на південному фронті. Цікаво, що росіяни намагаються тиснути психологічно за допомогою активності кораблів у Чорному морі.

Також ми писали про те, як відбувається ексгумація тіл, знайдених у масовому похованні на території Ізюму. Фахівці, зайняті цією непростою справою, натикаються на дуже моторошні знахідки.