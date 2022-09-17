Ізраїль та Сирія знову конфліктують, а росія активізувалася у Чорному морі: 5 новин, які ви могли проспати

Добірка свіжих новин, які могли вислизнути від вашої уваги

Субота, 17 вересня, для багатьох українців стане вихідним, незважаючи на війну та інші перипетії життя. Проте все ж варто залишатися в курсі останніх новин з життя країни та світу, щоб не пропустити найважливіші та серйозні події.

Спеціально для цього "Телеграф" зробив добірку з п’яти основних новин за минулу ніч, щоб усі охочі могли ознайомитись.

Нічні вибухи

У ніч проти 17 вересня російські окупанти знову обстрілювали мирні міста України. Ракетного удару було завдано по Харкові — жителі чули щонайменше два гучні вибухи, в області працювала артилерія, ймовірно, наша. Подробиць обстрілу поки що немає, також невідомо, чи постраждалі.

Вже ближче до ранку вибухи лунали у Нікопольському районі. З огляду на оголошену ще напередодні ввечері тривогу щодо ймовірного артобстрілу, росіяни знову могли бити по населених пунктах з протилежного боку річки Дніпро.

Активність на кордоні з Білоруссю

Білоруські військові продовжать проведення своїх навчань ще кілька днів. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Якщо раніше вважалося, що активність армії сусідньої країни має закінчитися вже до 18 вересня, то зараз нинішня субота та неділя просто будуть вихідними для бійців.

За попередньою інформацією, навчання, зокрема в Брестській області, триватимуть до 24 вересня.

Рух кораблів у Чорному морі

Окупанти не забувають про психологічний тиск на українців за допомогою флоту. Тільки вони встигли збільшити кількість одиниць свого флоту, які використовують поруч із берегами Криму, як відвели частину з них у порти. За інформацією оперативного командування "Південь ", швидше за все це сталося через загрозу шторму та бажання захиститися від ймовірних влучань із боку України. У будь-якому разі зараз в акваторії перебуває одразу 11 ворожих військових судів. Чотири з них – великі десантні кораблі, ще три – носії "Калібрів". Ракет, до речі, нараховується у загальній сумі до 24 штук.

Загострення конфлікту Ізраїль-Сирія

Як зазначає Reuters, у ніч на 17 вересня ізраїльські війська вдарили по аеропорту Дамаска (Сирія) за допомогою авіації. Також було вражено інші важливі об’єкти на південному напрямку від столиці. Без жертв не обійшлося – п’ятеро сирійських солдатів. Також інфраструктура отримала значну шкоду.

Додамо, що в Міноборони Сирії стверджують: їхня система протиповітряної оборони змогла збити більшість ракет, "перехопивши атаку". Дивно схожа риторика із російськими окупантами на півдні України і не тільки…

Байден застеріг путіна

У Вашингтоні серйозно стурбовані ймовірністю застосування ядерної чи хімічної зброї з боку Росії на війні в Україні. Якщо це станеться, то Росія відчує на собі всі наслідки такого вчинку. Диктатору володимиру Путіну та його оточенню ж світить "титул" найбільших ізгоїв у всьому світі. З таким спічем, за інформацією CBS Evening News, напередодні виступив президент Джозеф Байден.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні — ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", — наголосив політик.

Конкретних наслідків Байден не озвучив, проте послідовність політики США дозволяє зрозуміти, що у Білому Домі не жартують із попередженнями.

За тим, що відбувається в Україні, протягом дня "Телеграф" пропонує стежити за допомогою нашого текстового онлайну, який ми регулярно оновлюємо важливими деталями: Війна — день 206: ЗСУ продовжують контрнаступ, а у звільнених містах знаходять масові поховання.