"Подарили" прямо в "обертке": ВСУ затрофеили самый современный путинский танк (видео)

Внутри танка все оборудование осталось целым и невредимым, в том числе и новейшие разработки

Украинские бойцы захватили лучший боевой танк российской армии – Т-90М "Прорыв", которые начали поступать в боевые части в 2020 году и которые рашисты привозят "поштучно" на линию фронта.

О трофее ВСУ пишет блогер Виталий Трубников в Facebook.

От отмечает, что на танке установлена ​​новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Кроме того, танк имеет новый автомат зарядки и модернизированную пушку 2А46М-5, а также 7,62-мм дистанционно управляемую зенитную установку "УДП Т05БВ-1".

Ценный трофей

На фото виден комплекс средств снижения заметности (КССЗ), также известный под названием "Накидка", разрабатываемый московским НИИ Стали.

Внутри танка

Это чехол из специального материала, способного блокировать излучение разного диапазона. Благодаря этому танк становится практически незаметным для инфракрасных систем обнаружения, а дальность обнаружения радиолокаторами значительно сокращается.

Пострадала гусеница - но ее быстро восстановят

В комментариях украинцы живо обсуждают "обновку", отмечая, что внутри танк не пострадал, все оборудование сохранилось – прямо как "подарочек в обертке".

Доставка "подарка" украинскими танкистами

Также предлагается срочно перегнать его на польскую границу и передать в руки представителей НАТО – пусть изучат все новое оборудование, изготовят аналоги и установят на передаваемую в Украину технику. Но это, конечно, шутки — бронированная машина наверняка вернется на фронт хорошень "поутюжит" русских фашистов – не зря же они сколько возились с ее транспортировкой на фронт!

Комментарии украинцев

Напомним, что в Украине появилось еще одно опасное оружие, которое коварный враг пытается использовать против ВСУ – ударные иранские дроны Shahed 136.