"Подарували" прямо в "обгортці": ЗСУ затрофеїли найсучасніший путінський танк (відео)

Усередині танка все обладнання залишилося цілим і неушкодженим, у тому числі й нові розробки

Українські бійці захопили найкращий бойовий танк російської армії – Т-90М "Прорив", які почали надходити до бойових частин у 2020 році і які рашисти привозять "поштучно" на лінію фронту.

Про трофей ЗСУ пише блогер Віталій Трубніков у Facebook.

Від зазначає, що на танку встановлено нову башту, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки. Крім того, танк має новий автомат зарядки та модернізовану гармату 2А46М-5, а також 7,62-мм дистанційно керовану зенітну установку "УДП Т05БВ-1".

Цінний трофей

На фото видно комплекс засобів зниження помітності (КЗЗП), також відомий під назвою "Накидка", що розробляється московським НДІ Сталі.

Усередині танка

Це чохол із спеціального матеріалу, здатного блокувати випромінювання різного діапазону. Завдяки цьому танк стає майже непомітним для інфрачервоних систем виявлення, а дальність виявлення радіолокаторами значно скорочується.

Постраждала гусениця – але її швидко відновлять

У коментарях українці жваво обговорюють "обновку", зазначаючи, що всередині танк не постраждав, все обладнання збереглося – просто як "подарунок в обгортці".

Доставка "подарунка" українськими танкістами

Також пропонується терміново перегнати його на польський кордон і передати в руки представників НАТО – нехай вивчать все нове обладнання, виготовлять аналоги та встановлять на техніку, що передається в Україну. Але це, звичайно, жарти — броньована машина напевно повернеться на фронт.

Коментарі українців

Нагадаємо, що в Україні з’явилася ще одна небезпечна зброя, яку підступний ворог намагається використати проти ЗСУ – ударні іранські дрони Shahed 136.