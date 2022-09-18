Одного разу виявилося замало? росія перекидає на Херсонщину новітні танки, які вже знищувалися ЗСУ

Попередній візит російських супертанків закінчився для них знищенням

Як повідомляють російські Телеграм-канали, на вулицях тимчасово окупованого Мелітополя було помічено новітній російський танк Т-90М, як стверджують окупанти, з динамічним захистом у "м’якому" корпусі.

Очевидно, росіяни сподіваються, що черговий "аналогівнет" допоможе стримати наступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

Т-90 у Мелітополі

Після провалу широко розпіареного проекту Т14 "Армата", який виявився пустушкою, саме Т90 та його модифікації є найновішими в лавах окупантів.

Сам танк почав надходити на озброєння ЗС Росії в 2017 році з бойовою вагою в 48 тонн, озброєний 125-мм танковою гарматою та двома кулеметами, зі швидкістю від 50 до 70 км на годину в залежності від типу місцевості.

"Фішкою" танка, яку хотіли наголосити у своєму повідомленні окупанти, є його захищеність динамічною бронею. Остання є невеликими зарядами вибухівки, розміщеними в спеціальних секціях, які при попаданні в них вибухають і гасять більшу частину енергії боєприпасу. Таким чином, сам танк майже не отримує пошкоджень.

Проте хвалитий захист не допоміг Т-90, який був знищений у травні на Харківщині від пострілу 84-мм шведського гранатомета "Карл Густав" випуску кінця 40-х років. Загалом на озброєнні ЗС Росії знаходиться близько 100 подібних танків.