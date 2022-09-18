Одного раза мало? россия перебрасывает на Херсонщину новейшие танки, уже уничтожавшиеся ВСУ

Прошлый визит российских супертанков закончился для них уничтожением

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, на улицах временно оккупированного Мелитополя был замечен новейший российский танк Т-90М, как утверждают оккупанты, с динамической защитой в "мягком" корпусе.

Очевидно россияне надеются, что очередной "аналоговнет" поможет сдержать наступление ВСУ на Херсонском направлении.

Т-90 в Мелитополе

После провала широко распиаренного проекта Т14 "Армата", оказавшегося пустышкой, именно Т90 и его модификации являются самыми новыми в рядах оккупантов.

Сам танк начал поступать на вооружение ВС рф в 2017 году с боевым весом в 48 тонн, вооруженный 125-мм танковой пушкой и 2 пулеметами, со скоростью от 50 до 70 км в час в зависимости от типа местности.

"Фишкой" танка, которую хотели подчеркнуть в своем сообщении оккупанты, является его защищенность динамической броней. Последняя представляет собой небольшие заряды взрывчатки, размещенные в специальных секциях, которые при попадании в них взрываются и гасят большую часть энергии боеприпаса. Таким образом сам танк почти не получает повреждений.

Тем не менее хваленная защита не помогла Т-90, который был уничтожен в мае на Харьковщине от выстрела 84-мм шведского гранатомета "Карл Густав" выпуска конца 40-х годов. Всего на вооружении ВС рф находится около 100 подобных танков.