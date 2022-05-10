Порвали "Прорыв": появилось видео уничтожение российского "супертанка" под Харьковом

Непобедимость российского танка быстро оспорили украинские защитники

Во вторник, 10 мая, украинские военнослужащие наконец-то показали, как несколько дней назад был ликвидирован один из наиболее разрекламированных россией танков Т-90М "Прорыв". Его характеризовали как "супертанк", а российские военные начальники пафосно рассказывали о несокрушимости такой техники.

О том, какие "аргументы" применили ВСУ, чтобы доказать обратное, сообщил в Facebook волонтер Роман Доник.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Украинцы смогли подбить российскую тяжелую технику рядом со Старым Салтовом, что на Харьковщине. Бои велись за освобождение этого населенного пункта, и россияне решили ввести со своей стороны одно из новейших их вооружений.

Старый Салтов на карте Украины

Как отметил Доник, наиболее важным является даже не то, что с хвалеными российскими танкистами справились бойцы теробороны — из Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО. Ирония заключается еще и в том, что при этом использовался гранатомет "Карл Густав".

Это оружие весьма устаревшее, выпускалось в конце 40-х годов прошлого века (ориентировочно — 1948), однако с легкостью смогло "прорвать" сразу два борта "супертанка".

К слову, стоит отметить, что по различным подсчетам строительство одного "Прорыва" обходится российской армии в 4,5 млн долларов.

По мнению военного корреспондента Андрея Цаплиенко, военнослужащие, которые смогли справиться с этим пафосным "монстром", следует представить к награде.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую слабость ВСУ эффективно используют против российских танкистов. Главная фишка заключается в том, где в танках оккупантов располагаются боеприпасы. Для большей визуализации в нашем материале найдется понятная инфографика.