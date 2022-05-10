Укр

Порвали "Прорыв": появилось видео уничтожение российского "супертанка" под Харьковом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Тяжелая боевая техника вспыхнула как спичка Новость обновлена 10 мая 2022, 14:17
Тяжелая боевая техника вспыхнула как спичка

Непобедимость российского танка быстро оспорили украинские защитники

Во вторник, 10 мая, украинские военнослужащие наконец-то показали, как несколько дней назад был ликвидирован один из наиболее разрекламированных россией танков Т-90М "Прорыв". Его характеризовали как "супертанк", а российские военные начальники пафосно рассказывали о несокрушимости такой техники.

О том, какие "аргументы" применили ВСУ, чтобы доказать обратное, сообщил в Facebook волонтер Роман Доник.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Украинцы смогли подбить российскую тяжелую технику рядом со Старым Салтовом, что на Харьковщине. Бои велись за освобождение этого населенного пункта, и россияне решили ввести со своей стороны одно из новейших их вооружений.

Старый Салтов на карте Украины
Старый Салтов на карте Украины

Как отметил Доник, наиболее важным является даже не то, что с хвалеными российскими танкистами справились бойцы теробороны — из Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО. Ирония заключается еще и в том, что при этом использовался гранатомет "Карл Густав".

Это оружие весьма устаревшее, выпускалось в конце 40-х годов прошлого века (ориентировочно — 1948), однако с легкостью смогло "прорвать" сразу два борта "супертанка".

К слову, стоит отметить, что по различным подсчетам строительство одного "Прорыва" обходится российской армии в 4,5 млн долларов.

По мнению военного корреспондента Андрея Цаплиенко, военнослужащие, которые смогли справиться с этим пафосным "монстром", следует представить к награде.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую слабость ВСУ эффективно используют против российских танкистов. Главная фишка заключается в том, где в танках оккупантов располагаются боеприпасы. Для большей визуализации в нашем материале найдется понятная инфографика.

Теги:
#Украина #Россия #Ликвидация #Война #Танки #Потери
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