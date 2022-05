Россиян отодвигают от Харькова, но они прорываются на юге: свежие карты боев

Ситуация на фронте динамичная, но украинские защитники стоят на страже

Пока в Украине считают, что россия готовится к мобилизации населения после 9 мая, чтобы обелить "спецоперацию" якобы как войну против Запада, украинские военные идут в контрнаступление возле Харькова.

Согласно данным экспертов The Institute for the Study of War, врагов удалось отбросить к востоку от областного центра Харьковщины на 40 км. Они считают, что это не повлияет на линии связи рф с Украиной, которые проходят восточнее, но может создать условия для более серьезного контрнаступления на российские войска под Харьковом.

На востоке на линии Донецк-Луганск росармия продолжает перегруппировку, в Запорожской области вели ограниченные наземные наступления, а в районе Одессы активизировалась разведка врага.

Карта боевых действий в Украине на 4 мая

Восточное направление

Операции рф проходят на территории Донецкой, Луганской и юга Харьковской области. Из последнего района, юго-западнее Изюма россияне пытаются наступать в сторону Барвенково. На Донбассе отмечена перегруппировка войск врага для наступления на запад — в сторону Лимана и Славянска.

Карта боев на востоке Украины на 4 мая

NASA предоставили снимок теплового зондирования региона, который показывает, откуда ведется огонь с позиций российских войск. Красные точки — места активных обстрелов. Концентрация в окрестностях Лимана.

Красная часть - там где горячее всего, в прямом и переносном смыслах

Битва под Харьковом

В результате широкомасштабного контрнаступления Украины восточнее Харькова российскую армию оттеснили примерно на 40 км. Из разных источников сообщается об процессе освобождения поселка Старый Салтов и, вероятно, части окрестных сел. Росвойска отступили к Волчанску. Позиции они удерживают в Циркунах — там стоит артиллерия. До Харькова врагам — 20 км. Есть вероятность, что они попытаются удержать эти позиции.

Карта боевых действий в Харьковской области на 4 мая

Южное направление

В Запорожской области враг наступает в окрестностях Гуляйполя и восточнее. Есть вероятность, что им удалось прорвать украинскую оборону в окрестностях Железнодорожного (8 км от Гуляйполя).

По Одессе гатили противокорабельными ракетами "Оникс", заявив, что попали по логистическому комплексу. Исследователи отмечают, что использование этого типа ракет может указывать на нехватку высокоточных боеприпасов большой дальности.

Карта боевых действий на юге на 4 мая

Ситуация на "Азовстали"/ Мариуполь

Пока в Мариуполе разворачивается гуманитарная катастрофа из-за количества трупов и нехватки воды и еды, после прекращения эвакуации "Азовсталь" продолжили обстреливать. Под прикрытием авиаударов была попытка штурма, погибли мирные жители. Планы на город пока неизвестны — либо россия попытается присоединить его к Ростовской области, либо — к псевдореспублике на территории Донетчины.

"Азовсталь" на карте боевых действий в Мариуполе

Как ранее писал "Телеграф", кроме боевых действий на линии фронта, 3 мая россия обстреляла ракетами дальнего действия многие города Украины. По Украине выпустили 18 ракет, и если по Одессе стреляли из Черного моря, то по остальным регионам — с самолетов над Каспием. Причин такого массированного обстрела может быть несколько, считают эксперты.