Укр

Россияне запустили 18 крылатых ракет: в ВСУ рассказали, откуда обстреливали Украину 3 мая

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российский Ту-95 Новость обновлена 04 мая 2022, 01:12
Российский Ту-95

россия задействовала стратегические бомбардировщики

Ракеты, которые 3 мая упали на территории Украины, были запущены из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ в своем Фейсбук.

По его информации, ракеты были выпущены из самолетов Ту-95 или Ту-160.

"Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего украинские ПВО смогли за день перехватить 8 крылатых ракет, а также поразить 7 БПЛА и одну авиационную ракету.

В Командовании добавили, что оккупанты стараются беречь свои самолеты, а потому не входят в воздушное пространство нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении отметил, что такими обстрелами россия пытается компенсироваться свое бессилие, поскольку наша страна оказалась ей не по зубам.

"Чем больше таких ударов, тем дальше россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью", — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Укрзализныци после обстрелов сообщил, что за день были нанесены масштабные повреждения шести железнодорожным станциям в разных областях нашей страны.

Теги:
#Украина #Россия #Ракетный удар
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