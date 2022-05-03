россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: первые подробности (видео)

Оккупанты стреляют по инфраструктуре украинских городов

Во вторник, 3 мая на 69-й день полномасштабного вторжения рф россия обстреляла территорию Украины ракетами. О взрывах сообщается сразу в нескольких регионах.

Мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook рассказал, что после взрывов в городе наблюдается проблема электроснабжением.

Позднее Садовой сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены три электроподстанции.

Мэр города Долинская Евгений Звездовский (Кировоградская область) подтверждает ракетный удар.

Сообщается о взрывах в Ивано-Франковске, Днепре и области, Виннице, Одессе и Кировоградской области, во Львове и Киевской области. Часть взрывов — работа нашей ПВО, однако уже подтверждены взрывы во Львове и Кировоградской области.

В небе над Днепропетровской областью виднеется дым (сообщается о трех взрывах).

Также стало известно о прилете в Закарпатской области.

По информации советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, обе крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты украинскими ПВО. Также наши зенитчики сбили ракету оккупантов вблизи Киева.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов подтвердил работу ПВО.

Ранее сообщалось, что во вторник в Одессе прозвучал взрыв. Предварительно, ПВО сбила очередной БПЛА оккупантов. Напомним, удар ракет по жилой высотке в Киеве 28 апреля попал на видео.