В Одессе снова гремят взрывы: что известно на данный момент
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 669
В Одессе раздаются многочисленные взрывы, пишут в местных пабликах
Во вторник, 3 мая, в Одессе прозвучал глухой "хлопок".
Местные паблики пишут, что, предварительно, ПВО сбила очередной БПЛА.
Напомним, что в понедельник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере двое детей, одна из ракет попала в церковь.
Дополняется…
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-