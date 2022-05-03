Укр

В Одессе снова гремят взрывы: что известно на данный момент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
669
Иллюстративное фото Новость обновлена 03 мая 2022, 14:17
Иллюстративное фото

В Одессе раздаются многочисленные взрывы, пишут в местных пабликах

Во вторник, 3 мая, в Одессе прозвучал глухой "хлопок".

Местные паблики пишут, что, предварительно, ПВО сбила очередной БПЛА.

Напомним, что в понедельник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере двое детей, одна из ракет попала в церковь.

Дополняется…

Теги:
#Одесса #Взрывы
Борис Джонсон
Киев
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский (обновляется)
Дата публикации
Категория
Украинские защитники
Украина и НАТО: Стефанишина сделала громкое заявление
Дата публикации
Категория
лавров продолжает отстаивать свою правоту, даже споря с Израилем
Скандал из-за слов лаврова: мид рф не раскаялся и "пнул" Израиль
Дата публикации
Категория
Папа Франциск
Папа Римский "сдал" премьера Венгрии: тот знает, когда должна закончиться война
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США