В Одессе снова гремят взрывы: что известно на данный момент

В Одессе раздаются многочисленные взрывы, пишут в местных пабликах

Во вторник, 3 мая, в Одессе прозвучал глухой "хлопок".

Местные паблики пишут, что, предварительно, ПВО сбила очередной БПЛА.

Напомним, что в понедельник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере двое детей, одна из ракет попала в церковь.

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