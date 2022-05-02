В результате удара по Одессе погибли по меньшей мере двое детей, одна из ракет попала в церковь

Одна из вражеских ракет попала в церковь в Одессе

В результате ракетного удара по Одессе, который российские оккупанты нанесли вечером 2 мая, есть погибшие и раненые. По предварительным данным, россияне убили двоих детей.

О жертвах и пострадавших в результате прилета сообщил в Telegram руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти отбросы действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле", — написал Марченко.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко уточнил, в результате удара погибли двое несовершеннолетних. Также есть жертвы среди взрослых жителей города.

"По предварительным данным, погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена. Также еще есть погибшие", — написал Гончаренко в Telegram.

Следует отметить, что вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект города, а также религиозное сооружение. Места прилетов не сообщают по известной причине, однако в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российская ракета снесла крышу церкви УПЦ (Московский патриархат) в Одессе.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля российская армия запустила из Крыма три ракеты, попавших во взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта. К счастью, никто не пострадал.