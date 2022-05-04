У Зеленского пояснили причину массового ракетного обстрела Украины
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Удары были нанесены по шести железнодорожным станциям Украины
Оккупанты во вторник, 3 мая, нанесли массированный ракетный удар по ряду областей Украины, из-за чего пострадали Львов, Кировоградская и Закарпатская области. В Офисе президента же говорят, что такими действиями россия пытается сорвать поставки нового вооружения из стран Запада.
Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
"россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие", — написал он и добавил, что у оккупантов ничего не получится.
Тем временем глава Укрзализныци Александр Камышин отметил, что удары были нанесены по шести железнодорожным станциям на западе и в центре нашей страны.
По его информации, пострадавших и погибших нет, но инфраструктуре нанесены серьезные повреждения. Из-за этого ряд поездов пришлось задержать.
Одна из ракет попала в железнодорожную подстанцию в Воловке, о чем сообщили в Закарпатской ОВА.
"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости", — сказано в сообщении.
Информацию о пострадавших уточняют.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод, а один из снарядов попал в служебный автобус. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 15 получили ранения.
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