У Зеленского пояснили причину массового ракетного обстрела Украины

Удары были нанесены по шести железнодорожным станциям Украины

Оккупанты во вторник, 3 мая, нанесли массированный ракетный удар по ряду областей Украины, из-за чего пострадали Львов, Кировоградская и Закарпатская области. В Офисе президента же говорят, что такими действиями россия пытается сорвать поставки нового вооружения из стран Запада.

Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие", — написал он и добавил, что у оккупантов ничего не получится.

Тем временем глава Укрзализныци Александр Камышин отметил, что удары были нанесены по шести железнодорожным станциям на западе и в центре нашей страны.

По его информации, пострадавших и погибших нет, но инфраструктуре нанесены серьезные повреждения. Из-за этого ряд поездов пришлось задержать.

Одна из ракет попала в железнодорожную подстанцию в Воловке, о чем сообщили в Закарпатской ОВА.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости", — сказано в сообщении.

Информацию о пострадавших уточняют.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод, а один из снарядов попал в служебный автобус. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 15 получили ранения.