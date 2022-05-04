Росіяни запустили 18 крилатих ракет: у ЗСУ розповіли, звідки обстрілювали Україну 3 травня

росія пустила в дію стратегічні бомбардувальники

Ракети, які 3 травня впали на території України, були запущені зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського регіону.

Про це повідомила пресслужба Командування ЗС ЗСУ у своєму Фейсбуку.

За його інформацією, ракети випустили з літаків Ту-95 або Ту-160.

"Орієнтовно випущено 18 ракет, які потрапили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також з інших засобів завдано ракетних ударів по Одеській та Донецькій областях", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього українські ППО змогли за день перехопити 8 крилатих ракет, а також вразити 7 БПЛА та одну авіаційну ракету.

У Командуванні додали, що окупанти намагаються берегти свої літаки, а тому не входять до повітряного простору нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні зазначив, що таким обстрілом росія намагається компенсуватися своє безсилля, оскільки наша країна виявилася їй не до зубів.

"Чим більше таких ударів, то далі росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, голова Укрзалізниці після обстрілів повідомив, що за день було завдано масштабних пошкоджень шести залізничним станціям у різних областях нашої країни.