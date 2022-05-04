У Зеленського пояснили причину масового ракетного обстрілу України
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Удари були нанесені по шести залізничних станціях України
Окупанти у вівторок, 3 травня, завдали масованого ракетного удару по ряду областей України, через що постраждали Львів, Кіровоградська та Закарпатська області. В Офісі президента кажуть, що такими діями росія намагається зірвати постачання нового озброєння з країн Заходу.
Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову та потужну зброю", — написав він і додав, що в окупантів нічого не вийде.
Тим часом глава Укрзалізниці Олександр Камишин зазначив, що ударів було завдано по шести залізничних станціях на заході та в центрі нашої країни.
За його інформацією, постраждалих та загиблих немає, але інфраструктурі завдано серйозних пошкоджень. Через це низку поїздів довелося затримати.
Одна з ракет потрапила до залізничної підстанції у Волівці, про що повідомили у Закарпатській ОВА.
"На об’єктах у радіусі 500 м вибито вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу", — сказано в повідомленні.
Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Як повідомлялося раніше, на Донеччині росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, а один із снарядів потрапив у службовий автобус. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, а ще 15 отримали поранення.
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