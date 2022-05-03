В Авдіївці снаряд росіян влучив в автобус з робочими: багато загиблих та поранених
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Місцева влада переконана, що росіяни знали у який момент стріляти по заводу.
На 69-й день війни в Україні російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 осіб, а ще 15 отримали поранення. Снаряд влучив у службовий автобус.
Про це у вівторок, 3 травня, повідомили у Донецькій ОВА.
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За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, інформація про загиблих та постраждалих є оперативною й дані ще будуть уточнюватися.
"Росіяни точно знали, куди цілили — робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому", — зазначив Кириленко.
При цьому народний депутат України Муса Магомедов додав, що загиблих може стати ще більше, а за його інформацією поранених на Авдіївському коксохімі не 15, а 18.
"Щойно пряме влучення в автобус зі зміною АКХЗ, на зараз десять загиблих та вісімнадцять поранених, які не всі виживуть, судячи з отриманих поранень…Ось вона, "денацифікація" у дії", — написав парламентар у Telegram.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти штурмують два важливі міста на Донбасі.
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