Окупанти штурмують два важливі міста на Донбасі: свіжа карта боїв

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

У вівторок, 3 травня, на 69-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 2 травня.

Карта боїв в Україні за 3 травня

Карта боїв в Україні за 2 травня

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватись на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман та Слов’янськ.

Рубіжне та Попасна на карті України

Лиман та Слов’янськ на карті України

На Южнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріл підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, що в Україні розширили можливості бійців тероборони.

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