Месть или…? Военный эксперт назвал причину ракетной атаки на Украину 3 мая

Украинцам следует быть готовым к повторам подобного ужаса

Массовые ракетные удары по различным регионам Украины, как это произошло во вторник, 3 мая, могут повторяться до конца войны. По мнению военного эксперта Олега Жданова, это прямо связано со вспышками агрессии у кровавого диктатора рф владимира путина. Также специалист предположил, что именно вызвало последний всплеск злости политика.

Об этом он заявил в эфире телепроекта FREEDOM, передает "Телеграф",

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По мнению Жданова, атака 3 мая могла быть связана с двумя причинами. Первая — последняя телефонная беседа путина с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Разговор с Макроном, наверное, окрылила путина в его намерениях завоевать Украину или оккупировать, — говорит специалист. — Поэтому мы получили такой ответ".

Вторым вариантом, говорит военный эксперт, мог стать "горячий" прием, который был устроен российским генералам под Изюмом. В первую очередь — начГенштаба армии рф Валерию Герасимову. Как известно, последний получил осколочные ранения. Его же коллеге Алексею Симонову "повезло" намного меньше — снаряд оставил от оккупанта высокого чина лишь несколько частей тела.

Олег Жданов подчеркивает, что подобные атаки могут повторяться и дальше — до самого окончания войны. Поэтому Украине следует ускориться в плане получения оружия от западных партнеров, в особенности противотанковых средств.

Среди прочего эксперт намекнул и на то, что сейчас наша страна имеет все шансы заполучить оборонную систему, схожую на израильский "Железный купол". Все потому, что у Израиля и россии с каждым днем растет градус конфликта, и главе мид рф сергею лаврову уже "аукнулись" его антисемитские высказывания. Несмотря на то, что пока официально Израиль говорит лишь о небольших поставках оружия, все может измениться уже в ближайшее время.

Добавим, что ранее "Телеграф" сообщил позицию команды президента Зеленского насчет вероятных причин обстрелов Украины 3 мая. Свое мнение высказал глава ОП Андрей Ермак.