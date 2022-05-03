Скандал из-за слов лаврова: мид рф не раскаялся и "пнул" Израиль

В сети предполагают, что такой антисемитизм россиян приведет к большим проблемам

В россии продолжается скандал вокруг темы "еврейского происхождения" Адольфа Гитлера, о котором на днях заявил глава МИД рф сергей лавров. Теперь же подконтрольное лаврову ведомство заявило, что все недовольство, высказанное израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом, является "антиисторическими высказываниями".

Об этом свидетельствует публикация МИД рф в Twitter от 3 мая.

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"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", — сообщили российские дипломаты.

Интересно, что в словах Лапида как раз нет неправды. Он назвал предыдущие высказывания лаврова непростительными и возмутительными, а также призвал его извиниться. Кроме этого Лапид напомнил, что во времена Холокоста евреи не убивали самих себя, поэтому такие обвинения в антисемитизме выглядят нелепо.

Что именно в этих словах не понравилось Лаврову и его дипломатах, учащим весьма альтернативную историю по российским учебникам, пока неизвестно. Как и то, к какой окончательной развязке приведет нынешняя ситуация между россией и Израилем. В сети, впрочем, уже предполагают, что такое отношение позволит Израилю наконец-то полностью стать на сторону Украины в нынешней войне, а не "сидеть на двух стульях".

Напомним, что весь сыр-бор начался после того, как лавров попытался провести параллели между Адольфом Гитлером и Владимиром Зеленским. Его риторика была настолько нелогичной, что возмутила множество еврейских политиков и организаций.

Отреагировал на обвинения и сам Зеленский, заявив, что рф во многом забыла вторую мировую войну и те уроки, которые были усвоены миром.

В целом же тема евреев в заявлениях рф уже звучит не впервые — Кремлем даже запускались фейки о нападении украинцев на представителей этой национальности.