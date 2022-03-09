Россия создала новый фейк: пользователи соцсетей высмеяли статью об Украине

Украинцев пытались обвинить в том, что они нападают на евреев

Российская пропаганда не остановилась на фейке о том, якобы Украина сорвала гуманитарный коридор в Мариуполе: теперь украинцев обвиняют в нападении на евреев. О публикации The Jewish Voice об антисемитизме в стране рассказал в Telegram член наблюдательного совета "Украинской железной дороги" Сергей Лещенко. Пользователи же только посмеялись над таким посылом статьи.

В статье американского издания идет речь о том, что израильтяне были вынуждены покинуть свои дома "не из-за российского вторжения, а из-за того, что украинцы разграбили их имущество и физически напали на них".

На фоне таких событий, которые якобы имели место в стране, автор статьи посчитал неуместными отсылки на Холокост в призывах украинского президента поддержать Украину в войне с Россией.

Пользователи соцсетей выразили сомнение в том, что авторы такого пропагандистского тезиса трезвы и не употребляют наркотики.

Скриншот из Twitter

Пользователи также добавляли фотографии, свидетельствующие о том, что евреев в Украине не только не ущемляют, но и наоборот, с радостью берут защищать свои ряды.

"Российская пропаганда: евреев в Украине преследуют.

Тем временем в Украине:.."

Скриншот из Twitter

Одна из пользовательниц Twitter привела, пожалуй, главный аргумент, опровергающий наличие антисемитизма в Украине: президент Владимир Зеленский и сам является евреем.

Скриншот из Twitter

А некоторым украинцам было не до шуток: они жаждали возмездия.

Скриншот из Facebook

Сергей Лещенко пишет, что раввин из Житомира Шломо Вильгельм уже опроверг обвинения из пропагандистской статьи, назвав их "наглой ложью". Он подчеркнул, что никаких причин для того, чтобы оставить нашу страну, за исключением российских ракет и звенящих сирен, у него быть не могло.

По мнению раввина, такие обвинения наносят вред всей еврейской общине Житомира и украинским евреям в целом. Впрочем, сам автор сообщения о фейке Лещенко называет успех данного СМИ "незначительным".

Данный фейк пополняет копилку шедевров российской пропаганды. Среди прочих — информация о том, что украинские военные якобы используют иностранцев как щит, о том, что 302 зенитный полк под Харьковом дезертировал, а также – о том, что ночью надо отключать все электроприборы в связи с якобы подключением к европейским энергосетями.