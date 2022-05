Атаки по всей линии фронта, но продвижения нет: свежие карты боев в Украине

Российские войска пытаются получить тактическое преимущество

Украинские военные в окрестностях Харькова успешно контратакуют врага — за последние несколько суток отбили ряд пригородных населенных пунктов на восток и север от областного центра. При этом переброска войск в этом направлении эффекта, вероятно, не даст, как и дополнительное усиление "забуксовавших" российских сил в направлении на юг от Изюма.

Такое мнение высказали исследователи The Institute for the Study of War. Они также отметили, что не ожидают от росармии существенных успехов на востоке.

За минувшие сутки нет подтвержденных успешных атак россиян ни на юго-запад и юго-восток от Изюма, ни на запад от линии Донецк-Луганск. На юге, на Херсонщине, тем временем крупные наступательные операции остановлены.

Карта боевых действий в Украине на 1 мая

Мариуполь

"Азовсталь" продолжает держаться. По предприятию наносят авиаудары, а в самом городе пытаются укрепить российскую власть. В пригороде заселили в дома мариупольцев посторонних людей, а депортированных жителей обещали вернуть через время. О восстановлении разрушенной инфраструктуры пока речи нет — в городе начнут работы после "решения вопроса "Азовстали".

"Азовсталь" на карте Мариуполя

Донецкая и Луганская области

Линия фронта в Донецкой и Луганской областях под постоянными авиаударами и артиллерийскими обстрелами. Росармия продолжает пытаться захватить Рубежное и Попасную. Эти населенные пункты можно успользовать как плацдармы для дальнейшего наступления на Лиман и Славянск. От Изюма пытаются пробиться на этот участок фронта другие части врага.

Карта боев на востоке на 1 мая

Харьковская область

Из-под Изюма росвойска пытаются наступать в юго-западную сторону (на Барвенково) и на юго-восток (Славянск). Для их поддержки из россии отправили ПВО и допсилы. Харьков и другие города все еще под огнем артиллерии, но часть пригородов уже отбита. Согласно данным из пророссийских источников исследователей, часть украинских сил окружена в окрестностях Яремовки Изюмского района, по данным украинских вооруженных сил — вследствие успешного удара под Изюмом ликвидирован генерал-майор оккупантов Алексей Симонов. Исследователи пока не могут подтвердить оба утверждения независимо.

Карта боев в Харьковской области на 1 мая

Южное направление

Российские войска принимают некрупные атаки на украинские Силы обороны с целью получить тактическое преимущество, но в наступление не перешли. Обстрелы Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей продолжаются.

Карта боевых действий на юге Украины на 1 мая

Как ранее писал "Телеграф", в Украине ожидают, что поставки тяжелого вооружения от западных стран-союзников способно переломить ход оборонной войны. В страну приехали или приедут мощные артиллерийские системы — они превосходят по дальности аналоги на постсоветском пространстве. Также стало известно о передаче Данией Украине бронетранспортеров и тяжелых минометов.