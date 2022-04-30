Мощная артиллерия, которая достанет до Воронежа: какое оружие Запад передает Украине (фото, видео)

Важное оружие для обороны нашего государства

Украинские военные продолжают овладевать новейшей техникой, которую предоставили западные партнеры для отражения российского нашествия. Вооружение, передаваемое Силам обороны нашего государства, два месяца назад было в основном более "легким": противотанковые системы, стрелковое оружие. Но после героического сопротивления русским захватчикам в мире решили поделиться с Украиной и тяжелым вооружением.

"Телеграф" собрал главные данные по системам, которые будут переданы либо уже были переданы в защиту нашего страны от агрессора.

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Среди переданных видов вооружения – средства противовоздушной обороны, артиллерия, бронетехника. Отметим, что вооружение уже натовского стандарта – 155мм калибра.

Дальность артиллерии от западных партнеров

В ТОП-3 мощной артиллерии первое место занимает М142 Himars. Ракетная артиллерийская система смонтирована на колесном шасси. Ее калибр 227 мм, а прицельная дальность тактическими ракетами – 300 км.

М142 Himars

Франция передаст Украине Nexter CAESAR ориентировочно в начале мая. Речь идет о 12 установках. Это гаубица 155мм калибра на колесном шасси с цифровым управлением. Наводка происходит благодаря GPS, однако возможно и "вручную". Скорость выстрелов – до 6 в минуту.

Nexter CAESAR

На третьей строчке – дальность в 40 километров. Ею отличились гаубицы М777, САУ Zuzana, PzH 2000, БМ-21 Град.

М777 передают Украине из США, Австралии, Канады – по официальным данным сотню установок. Они считаются самыми легкими в своем классе и могут не только буксироваться тягачами, но и вертолетами. Они могут выдавать от 2 до 7 выстрелов в минуту. 40 км это дальность особых снарядов, точность которых достигает нескольких метров.

М777

PzH-2000 могут передать в Украину из Нидерландов или из Италии. Особыми снарядами она может выдать дальность до 67 км. В этой САУ лазерный дальномер и скорость от 10 до 12 выстрелов в минуту. Она построена на базе танка.

Zuzana сделана на базе грузовика. В минуту способна дать 6-8 выстрелов и автоматическая перезарядка. Ее калибр 152 мм.

Зузана

В БМ-21 Град основание – также грузовик, калибр 122 мм.

Еще одним пополнением в обороне Украины против России могут стать 155-мм самоходные гаубицы Archer из Швеции. Их боекомплект состоит из 20 снарядов. Они выпускаются через 2,5 минуты. Обычными снарядами дальность выстрелов – до 40 км, а реактивными – до 60 км. Эту САУ отличает чрезвычайная проходимость благодаря базе самосвала Вольво.

Archer

Напомним, количество оружия для Украины увеличится уже в ближайшее время – в США приняли ленд-лиз для нашего государства. Посреди первых поставок окажутся танки третьего поколения M1A2 Abrams, БМП M2A3 Bradley, РСЗО HIMARS, САУ M109A6 Paladin, истребители F-16 C/D и многое другое вооружение. Отдельно стоит выделить ЗРК Patriot.

Этот ЗРК состоит из высокопроизводительной радарной системы и ракеты воздушного перехвата. Он используется для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз. Он может работать в условиях сильного электронного противодействия противнику. Что касается возможностей, то ЗРК может выявить и распознать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, выстрелить до трех ракет в каждую из них.

Как ранее писал "Телеграф", такое тяжелое вооружение, способное "закрыть небо" и предоставить украинцам военное преимущество, может переломить ход войны. Большое количество поставок на фронт ожидают в конце мая — начале июня.