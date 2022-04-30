Мощная артиллерия, которая достанет до Воронежа: какое оружие Запад передает Украине (фото, видео)
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Важное оружие для обороны нашего государства
Украинские военные продолжают овладевать новейшей техникой, которую предоставили западные партнеры для отражения российского нашествия. Вооружение, передаваемое Силам обороны нашего государства, два месяца назад было в основном более "легким": противотанковые системы, стрелковое оружие. Но после героического сопротивления русским захватчикам в мире решили поделиться с Украиной и тяжелым вооружением.
"Телеграф" собрал главные данные по системам, которые будут переданы либо уже были переданы в защиту нашего страны от агрессора.
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Среди переданных видов вооружения – средства противовоздушной обороны, артиллерия, бронетехника. Отметим, что вооружение уже натовского стандарта – 155мм калибра.
В ТОП-3 мощной артиллерии первое место занимает М142 Himars. Ракетная артиллерийская система смонтирована на колесном шасси. Ее калибр 227 мм, а прицельная дальность тактическими ракетами – 300 км.
Франция передаст Украине Nexter CAESAR ориентировочно в начале мая. Речь идет о 12 установках. Это гаубица 155мм калибра на колесном шасси с цифровым управлением. Наводка происходит благодаря GPS, однако возможно и "вручную". Скорость выстрелов – до 6 в минуту.
На третьей строчке – дальность в 40 километров. Ею отличились гаубицы М777, САУ Zuzana, PzH 2000, БМ-21 Град.
М777 передают Украине из США, Австралии, Канады – по официальным данным сотню установок. Они считаются самыми легкими в своем классе и могут не только буксироваться тягачами, но и вертолетами. Они могут выдавать от 2 до 7 выстрелов в минуту. 40 км это дальность особых снарядов, точность которых достигает нескольких метров.
PzH-2000 могут передать в Украину из Нидерландов или из Италии. Особыми снарядами она может выдать дальность до 67 км. В этой САУ лазерный дальномер и скорость от 10 до 12 выстрелов в минуту. Она построена на базе танка.
Zuzana сделана на базе грузовика. В минуту способна дать 6-8 выстрелов и автоматическая перезарядка. Ее калибр 152 мм.
В БМ-21 Град основание – также грузовик, калибр 122 мм.
Еще одним пополнением в обороне Украины против России могут стать 155-мм самоходные гаубицы Archer из Швеции. Их боекомплект состоит из 20 снарядов. Они выпускаются через 2,5 минуты. Обычными снарядами дальность выстрелов – до 40 км, а реактивными – до 60 км. Эту САУ отличает чрезвычайная проходимость благодаря базе самосвала Вольво.
Напомним, количество оружия для Украины увеличится уже в ближайшее время – в США приняли ленд-лиз для нашего государства. Посреди первых поставок окажутся танки третьего поколения M1A2 Abrams, БМП M2A3 Bradley, РСЗО HIMARS, САУ M109A6 Paladin, истребители F-16 C/D и многое другое вооружение. Отдельно стоит выделить ЗРК Patriot.
Этот ЗРК состоит из высокопроизводительной радарной системы и ракеты воздушного перехвата. Он используется для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз. Он может работать в условиях сильного электронного противодействия противнику. Что касается возможностей, то ЗРК может выявить и распознать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, выстрелить до трех ракет в каждую из них.
Как ранее писал "Телеграф", такое тяжелое вооружение, способное "закрыть небо" и предоставить украинцам военное преимущество, может переломить ход войны. Большое количество поставок на фронт ожидают в конце мая — начале июня.
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