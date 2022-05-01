Дания передает Украине 75 БТР, тяжелые минометы и мины к ним: подробности

Дания передает Украине колесные и гусеничные бронетранспортеры, а также тяжелые минометы и мины к ним.

В рамках военной помощи Украине, которую проводят ее партнеры и союзники для отражения российского вторжения, Дания передаст украинским Вооруженным силам колесные бронетранспортеры "Piranha III", гусеничные бронетранспортеры M113 , тяжелые минометы и мины к ним.

Об этом сообщает датское специализированное издание OLFI.

Всего ВСУ получат 25 бронетранспортеров "Piranha III" в версии 8х8.

Piranha III Piranha III

Piranha – семейство колесных БТР разработанных швейцарской компанией MOWAG, с колесной формулой 4×4, 6×6 и 8×8, с пулестойкими колесами, обеспечивающими возможность безаварийной езды на спущенных/пробитых пулями шинах. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире.

Бронетранспортер "Piranha III" предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых (мотопехотных, десантных и т.п.) подразделений и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых с поля боя.

Также сообщается, что Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113.

M113 M113 M113

M113 (англ. M113 armored personnel carrier) — основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира.

Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башенке в турельной установке, что позволяет ему круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук.

Кроме того, Дания передает тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Как сообщалось, 13 апреля 2022 года Пентагон обнародовал подробности нового пакета материально-технической помощи Украине, в состав которой вошли 200 бронетранспортеров M113, а 30 апреля Минобороны США обнародовало видео погрузки этих машин на тягачи на одной из военных баз в США.