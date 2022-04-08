Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster: подробности и фото
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Решение о передаче Украине двух десятков бронемашин было принято в рекордные сроки
Австралия, как и обещала, передала Украине два десятка бронетранспортеров "Bushmaster" собственного производства.
Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, ночью (по Киевскому времени) посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который присутствовал во время передачи техники.
"По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.
Посол также опубликовал несколько фото с церемонии передачи, которая, исходя из снимков, состоялась на одной из австралийских военно-воздушных баз (ранее анонсировалось, что бронетранспортеры доставят в Украину военнотранспортными самолетами C-17 ВВС Австралии).
Он также опубликовал фото передаваемых машин, которые уже имеют украинскую символику и выглядят, будто только сошли с конвейера.
Мирошниченко также обратил внимание на действительно очень высокую оперативность принятия этого решения властями Зеленого континента.
"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. 31.03 президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование", — написал украинский дипломат.
Bushmaster – это бронированный автомобиль весом 11 тонн, предназначенный для транспортировки 9 пассажиров (+1 водитель) и их защиты от наземных мин, пуль, осколков и других взрывчатых веществ. Австралийские силы использовали его на войне в Афганистане. Колесная формула — 4х4.
Бушмастер в длину немного превышает 7 метров (7087мм), в ширину — ровно 2,5м, а в высоту и того больше — 2,65м. При этом клиренс бронеавтомобиля составляет 470мм, что позволяет ему преодолевать вертикальные препятствия до 0,4м, а брод — 1,2м.
Имеет дизельный двигатель мощностью 300 л.с., который позволяет развивать скорость по шоссе в 120 км в час, а запас хода броневика по шоссе — 1000 км.
Как сообщалось, ранее Германия согласилась дать Украине оружие времен ГДР: немецкое правительство одобрило поставки Украине БМП советского образца, которые сейчас находятся в Чехии.
Также 7 апреля стало известно, что в Сенате США поддержали предложение о возобновлении программы ленд-лиза времен Второй мировой войны с целью более эффективных поставок вооружений Украине.
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