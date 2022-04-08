Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster: подробности и фото

Решение о передаче Украине двух десятков бронемашин было принято в рекордные сроки

Австралия, как и обещала, передала Украине два десятка бронетранспортеров "Bushmaster" собственного производства.

Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, ночью (по Киевскому времени) посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который присутствовал во время передачи техники.

"По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Посол также опубликовал несколько фото с церемонии передачи, которая, исходя из снимков, состоялась на одной из австралийских военно-воздушных баз (ранее анонсировалось, что бронетранспортеры доставят в Украину военнотранспортными самолетами C-17 ВВС Австралии).

Посол Украины на церемонии передачи Украине Бушмастеров

Он также опубликовал фото передаваемых машин, которые уже имеют украинскую символику и выглядят, будто только сошли с конвейера.

Бушмастеры, которые Австралия передает Украине Бушмастеры, которые Австралия передает Украине Бушмастеры, которые Австралия передает Украине

В десантном отделении Бушмастера

Мирошниченко также обратил внимание на действительно очень высокую оперативность принятия этого решения властями Зеленого континента.

"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. 31.03 президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование", — написал украинский дипломат.

Bushmaster – это бронированный автомобиль весом 11 тонн, предназначенный для транспортировки 9 пассажиров (+1 водитель) и их защиты от наземных мин, пуль, осколков и других взрывчатых веществ. Австралийские силы использовали его на войне в Афганистане. Колесная формула — 4х4.

Бушмастер в длину немного превышает 7 метров (7087мм), в ширину — ровно 2,5м, а в высоту и того больше — 2,65м. При этом клиренс бронеавтомобиля составляет 470мм, что позволяет ему преодолевать вертикальные препятствия до 0,4м, а брод — 1,2м.

Имеет дизельный двигатель мощностью 300 л.с., который позволяет развивать скорость по шоссе в 120 км в час, а запас хода броневика по шоссе — 1000 км.

Как сообщалось, ранее Германия согласилась дать Украине оружие времен ГДР: немецкое правительство одобрило поставки Украине БМП советского образца, которые сейчас находятся в Чехии.

Также 7 апреля стало известно, что в Сенате США поддержали предложение о возобновлении программы ленд-лиза времен Второй мировой войны с целью более эффективных поставок вооружений Украине.