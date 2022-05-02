Хуже гуманитарной катастрофы — в Мариуполе хоронят погибших почти в каждом дворе

Люди гибнут от нехватки пищи, питьевой воды и лекарств

В Мариуполе, где за время войны погибли более 20 тысяч мирных жителей, могилы находятся в каждом дворе. При этом российские оккупанты не успевают проводить эксгумацию и вывозить тела убитых мариупольцев за пределы города.

Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Мариупольском городском совете.

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Отмечается, что как только оккупанты выкапывают и вывозят тела погибших, на тех же местах появляются новые могилы. Местные власти отмечают, что многие погибли под завалами разрушенных домов. Кроме того, в городе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, еды и лекарств.

"Сейчас в Мариуполе средневековые условия жизни. Инфраструктура полностью уничтожена. Пока мы не видим ни одного прогресса в налаживании человеческих условий для населения. Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Число жертв российской агрессии продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских войск количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Он отметил, что в этом виновата исключительно Россия, ведь никто не принес на Донбасс столько боли, как российские военные.

Для сравнения Подоляк привел статистику погибших за последние годы: "За 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских. В 2020-м – 8. В 2021 году – 15. За два месяца от начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч".

Напомним, что 1 мая из Мариуполя удалось эвакуировать первую группу из почти ста мирных жителей из "Азовстали". До этого российские военные срывали все попытки забрать людей из города, обстреливая места эвакуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерриш после беседы с кровавым диктатором владимиром путиным заявил, что тот якобы дал "принципиальное согласие" на участие представителей Красного креста и других структур ООН в организации эвакуации жителей Мариуполя.