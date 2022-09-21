"Референдуми" на окупованих територіях — яку мету переслідує путін

Росія намагається провернути схему, яка може посилити її бойову міць

Російські ставленики на окупованих територіях заявили про проведення псевдореферендумів про входження до складу росії в найкоротші терміни — призначено дату з 23 по 27 вересня. Направлено такі дії на внутрішню аудиторію, вважають в Інституті вивчення воєн.

На думку експертів, у Кремлі хочуть знайти привід для росіян брати участь у війні проти України, зігравши на етнонаціоналізмі та закликавши людей добровільно йти на захист "нових росіян". Зазначається також, що у російській верхівці могли усвідомити, що поточних російських сил не вистачає для захоплення України, а службових стимулів на кшталт пільг не вистачає, щоб люди йшли вмирати добровільно.

Дослідники також зазначають, що в росії намагаються утримати російські військові частини від краху, посилюючи покарання за дезертирство та відмову від служби.

Псевдореферендуми спрямовані також і на те, щоб мати можливість задіяти у війні проти України призовників, використовуючи лазівку у російському законодавстві, окрім цього змусити українців на окупованих територіях після 24 лютого взяти в руки зброю та йти проти своєї країни. Але посилити бойову міць у такий спосіб поряд із вербуванням іноземців обіцянкою громадянства і серед ув’язнених не вдасться, вважають експерти.

На думку Інституту вивчення війни, путін сподівається на захоплення Донецької області та оборону нинішніх позицій у такий спосіб, але він помиляється. Аналітики припустили, що російський диктатор зачекає та подивиться на розвиток подій, перш ніж звалити провину за провал на своїх поплічників. Імовірним цапом-відбувайлом названий глава міноборони Росії Сергій Шойгу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні та світі вже відреагували на заяви колаборантів та окупантів щодо проведення референдумів. Європейський союз загрожує новими санкціями, а в США задумалися про передачу Україні російських активів. Українська влада подякувала партнерам за підтримку, але президент Володимир Зеленський зазначив, що радикально нічого нового не прозвучало, а на полі бою сильніша позиція у ЗСУ.