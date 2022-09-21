путін у зверненні висловився щодо "референдумів"

путін підтримав рішення окупаційної влади українських областей

Після зірваного виступу у вівторок, 20 вересня, президент російської федерації володимир путін все ж таки звернувся до громадян і висловився щодо рішення окупаційної влади так званих "днр", "лнр", Херсонської та Запорізької областей провести "референдуми" щодо приєднання до росії.

"Не можемо не відгукнутися на їхнє щире прагнення самим визначати своє життя. Парламенти народних республік Донбасу, а також військово-цивільні адміністрації Херсонської та Запорізької областей ухвалили рішення про проведення референдумів про майбутнє цих територій і звернулися до нас, до росії з проханням підтримати такий крок. Підкреслю, ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдумів, щоб люди могли висловити свою волю і те рішення про своє майбутнє, яке прийме більшість жителів донецької та луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо.", — заявив президент рф.

путін про "референдуми"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна влада так званих "днр" та "лнр" оголосили про проведення "референдумів" з 23 по 27 вересня. Після цього російські маріонетки на Херсонщині також назвали аналогічні дати "референдуму".

Крім того, вчора, 20 вересня, Держдума рф також вирішила діяти радикально і ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізації", "воєнний стан", а також статті про мародерство та здачу в полон.