Рус

Тяжкі наслідки для України, росії, Європи і світу: військовий експерт про рішення путіна

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
502
На війні очікується ще більша бійня через диктатора рф Новина оновлена 21 вересня 2022, 11:47
На війні очікується ще більша бійня через диктатора рф

Олег Старіков спрогнозував "Телеграфу" ескалацію бойових дій і третій етап війни

Війна між Україною та росією переходить в третю фазу з суттєвим підвищенням військової активності на фронті, а рф свідомо йде на відверту ескалацію із можливим застосуванням потужної зброї, в тому числі ядерної.

Про це "Телеграфу" розказав військовий експерт Олег Старіков, коментуючи мобілізацію, яку президент рф володимир путін оголосив раніше.

"По-перше, це перехід війни в третю фазу. Перша фаза була у вигляді бліцкригу. Друга — на виснаження. А зараз відбувається перехід на третю фазу, яка буде характеризуватися ескалацією збройного конфлікту. І саме з їхнього боку (росії, — авт.). Була так звана "спеціальна військова операція", а стає СВО-2.0, але більш схожа на війну. По-друге, це призведе до тяжких наслідків для України, росії, для Європи і для усього світу. Тому що одна справа вести бойові дії на території України, а інша справа у виступі путіна вже пролунала погроза ядерної війни", — каже він.

Так, за його словами, путін заявив, мовляв, що окремі країни погрожують їм застосуванням ядерної зброї. І зрозуміло, що це було сказано безпосередньо проти очільниці британського уряду Ліз Трасс та Великобританії. Крім того, експерт звернув увагу, що російський диктатор озвучив ще одну непряму серйозну погрозущодо застосування всього озброєння, яке є у росіян. У тому числі більш сучасного, якого немає західний світ.

"Це конкретно стосується гіперзвукової зброї. А це погроза реальна. Тим паче вона була сказано з таким виглядом і способом, що це не театральна постановка (як зараз деякі будуть говорити). Ні, путін це сказав спеціально з таким виглядом. Одне діло, коли він 24 лютого говорив про СВО, сидячи дещо ставно, та оголошуючи про спецоперацію. А зараз говорив це зовсім іншим виглядом. Тобто, все так зрежисовано з наміром. І він сам сказав, що це не фейк. Дійсно, це реальна загроза. І якщо хтось буде говорити, що все це фейк та нісенітниця, вважайте, що така людина свідомо (чи несвідомо по своїй дурості) працює в інформаційному плані на кремль. Це все дуже серйозно. Наше вище військово-політичне керівництво та стратегічні партнери повинні це розуміти", — пояснив Олег Старіков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує станивоще росії на війні з Україною.

Також ми писали, що попри можливе оголошення путіним мобілізації йшлося вже кілька місяців, а напередодні ввечері тема піднімалася максимально гостро, більшість росіян все одно виявилася шокованою. Більше того, деякі, ймовірно, за звичкою, навіть цікавляться, "що ж таке відбувається".

Теги:
#Мобілізація #Росія #Володимир Путін #Війна #Олег Старіков