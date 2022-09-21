Тяжкі наслідки для України, росії, Європи і світу: військовий експерт про рішення путіна

Олег Старіков спрогнозував "Телеграфу" ескалацію бойових дій і третій етап війни

Війна між Україною та росією переходить в третю фазу з суттєвим підвищенням військової активності на фронті, а рф свідомо йде на відверту ескалацію із можливим застосуванням потужної зброї, в тому числі ядерної.

Про це "Телеграфу" розказав військовий експерт Олег Старіков, коментуючи мобілізацію, яку президент рф володимир путін оголосив раніше.

"По-перше, це перехід війни в третю фазу. Перша фаза була у вигляді бліцкригу. Друга — на виснаження. А зараз відбувається перехід на третю фазу, яка буде характеризуватися ескалацією збройного конфлікту. І саме з їхнього боку (росії, — авт.). Була так звана "спеціальна військова операція", а стає СВО-2.0, але більш схожа на війну. По-друге, це призведе до тяжких наслідків для України, росії, для Європи і для усього світу. Тому що одна справа вести бойові дії на території України, а інша справа у виступі путіна вже пролунала погроза ядерної війни", — каже він.

Так, за його словами, путін заявив, мовляв, що окремі країни погрожують їм застосуванням ядерної зброї. І зрозуміло, що це було сказано безпосередньо проти очільниці британського уряду Ліз Трасс та Великобританії. Крім того, експерт звернув увагу, що російський диктатор озвучив ще одну непряму серйозну погрозу — щодо застосування всього озброєння, яке є у росіян. У тому числі більш сучасного, якого немає західний світ.

"Це конкретно стосується гіперзвукової зброї. А це погроза реальна. Тим паче вона була сказано з таким виглядом і способом, що це не театральна постановка (як зараз деякі будуть говорити). Ні, путін це сказав спеціально з таким виглядом. Одне діло, коли він 24 лютого говорив про СВО, сидячи дещо ставно, та оголошуючи про спецоперацію. А зараз говорив це зовсім іншим виглядом. Тобто, все так зрежисовано з наміром. І він сам сказав, що це не фейк. Дійсно, це реальна загроза. І якщо хтось буде говорити, що все це фейк та нісенітниця, вважайте, що така людина свідомо (чи несвідомо по своїй дурості) працює в інформаційному плані на кремль. Це все дуже серйозно. Наше вище військово-політичне керівництво та стратегічні партнери повинні це розуміти", — пояснив Олег Старіков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує станивоще росії на війні з Україною.

Також ми писали, що попри можливе оголошення путіним мобілізації йшлося вже кілька місяців, а напередодні ввечері тема піднімалася максимально гостро, більшість росіян все одно виявилася шокованою. Більше того, деякі, ймовірно, за звичкою, навіть цікавляться, "що ж таке відбувається".