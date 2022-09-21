Тяжелые последствия для Украины, россии, Европы и мира: военный эксперт о решении путина

Олег Стариков спрогнозировал "Телеграфу" эскалацию боевых действий и третий этап войны

Война между Украиной и россией переходит в третью фазу с существенным повышением военной активности на фронте, а рф сознательно идет на откровенную эскалацию с возможным применением мощного оружия, в том числе ядерного.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Олег Стариков, комментируя мобилизацию, которую президент россии владимир путин объявил ранее.

"Во-первых, это переход войны в третью фазу. Первая фаза была в виде блицкрига. Вторая — на истощение. А сейчас происходит переход на третью фазу, которая будет характеризоваться эскалацией вооруженного конфликта. И именно с их стороны (россии, — авт.).Была так называемая "специальная военная операция", а становится СВО-2.0, но более похожа на войну. Во-вторых, это приведет к тяжелым последствиям для Украины, россии, для Европы и для всего мира. Потому что одно дело вести боевые действия на территории Украины, а другое дело в выступлении путина прозвучала угроза ядерной войны", — говорит он.

Так, по его словам, путин заявил, что, мол, отдельные страны угрожают им применением ядерного оружия. И между строк понятно, что это было сказано непосредственно против главы британского правительства Лиз Трасс и Великобритании. Кроме того, эксперт обратил внимание, что российский диктатор озвучил еще одну косвенную серьезную угрозу — применение всего вооружения, которое есть у россиян. Среди прочего —более современного, которого нет у западного мира.

"Это конкретно касается гиперзвукового оружия. А это угроза реальная. Тем более это было сказано с таким видом и таким способом, что это не театральная постановка (как сейчас некоторые будут говорить). Нет, путин это сказал специально с таким видом. Одно дело, когда он 24 февраля говорил об СВО, сидя несколько вальяжно и объявляя о спецоперации, а сейчас оглашал это совсем другим видом. То есть все так срежиссировано с намерением, и он сам сказал, что его слова не фейк. Действительно, это реальная угроза. Если кто-то будет говорить, что все это фейк и чепуха, считайте, что такой человек сознательно (или бессознательно по своей глупости) работает в информационном плане на кремль. Это все очень серьезно. Наше высшее военно-политическое руководство и стратегические партнеры должны это понимать", – объяснил Олег Стариков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский журналист, блоггер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.

Также мы писали, что, несмотря на возможное объявление путиным мобилизации, шло уже несколько месяцев, а накануне вечером тема поднималась максимально остро, большинство россиян все равно оказалось шокированным. Более того, некоторые, вероятно, по привычке даже интересуются, "что же такое происходит".