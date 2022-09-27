"Воспринимаем угрозы серьезно": в США рассказали, готовится ли россия к ядерному удару

В США пока не станут менять что-либо в развертывании собственных ядерных сил

В США не видят признаков того, что россия готовится к применению ядерного оружия против Украины или против любой другой страны.

Об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает "Европейская правда". По ее словам, никаких признаков подготовки к применению оружия массового поражения не наблюдается.

"Мы, однако, воспринимаем эти угрозы очень серьезно, но мы пока не видели оснований изменить что-то в развертывании собственных ядерных сил", — сказала Жан-Пьер.

Как сообщалось ранее, 21 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что в случае угрозы для своего существования россия может применить ядерное оружие. После этого США провели переговоры с кремлем и предупредили российское руководство о "катастрофических последствиях".

Вместе с тем генерал-лейтенант и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, что в случае ядерного удара по Украине, Вашингтон может дать неядерный ответ, вроде уничтожения черноморского флота и российских военных баз в Крыму.