Уже традиционно российский политик обвинил во всем США

Ядерные угрозы со стороны российских политиков в последние несколько недель звучат все чаще. Не стал исключением и замглавы МИД РФ Сергей Рябков, обвинивший США в ведении линии противостояния с россией, и назвав это тревожным знаком. Заявление прозвучало в эфире пропагандистского "Первого канала".

Рябков заявил, что агрессивность со стороны США растет и это вынуждает российские власти больше работать.

"Линия США на противостояние россии становится все более тревожной… Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", — заявил замглавы МИД страны-агрессора.

При этом, по словам политика, власти россии не прекращали диалога с США по ядерным вопросам. Рябков добавил, что никаких изменений в российском подходе к вопросу возможного применения ядерного оружия не произошло.

Примечательно, что российский президент владимир путин 21 сентября заявил, что россия нанесет ядерный удар и готова к этому, если почувствует опасность. При этом он обвинил страны Запада в так называемом "ядерном шантаже" и обстрелах Запорожской АЭС. Добавим, что обвинения путина не соответствуют действительности, ведь именно российские военные систематически обстреливают ЗАЭС, ставя под угрозу ядерную безопасность на крупнейшей атомной станции Европы.

Ранее "Телеграф" разобрался, что на самом деле стоит за ядерными угрозами путина — шантаж или реальная опасность для Украины и мира.