Ядерные угрозы путина: американский генерал сказал, чем США могут ответить россии

В США рассказали, чем могут ответить россии на ядерные угрозы

США в случае применения ядерного оружия против Украины могут нанести удары по черноморскому флоту россии, а также по военным базам в Крыму.

Как сообщает The Daily Mail генерал-лейтенант и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ответ на применение оружия массового поражения от Вашингтона может быть не ядерным, однако быстрым и жестким.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота рф или российских баз в оккупированном Крыму", — предположил он.

При этом он считает, что российский диктатор владимир путин не захочет прямого военного столкновения с США, а потому не станет применять ядерное оружие в этой войне. При этом он добавил, что Вашингтон в случае применения такого вида вооружения медлить с ответом не станет.

Как сообщалось ранее, путин накануне записал обращение к россиянам, в котором напомнил, что у его страна обладает ядерным оружием, а заодно и объявил частичную мобилизацию для войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого отметил, что риски применения ядерного оружия существуют, однако он убежден, что мир не позволит путину это сделать.

"Телеграф" же поговорил с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом украинской армии Николаем Маломужем, который оценил, насколько реальной может быть угроза применения ядерного оружия россией.