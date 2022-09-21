Зеленский рассказал, верит ли в ядерный удар россии по Украине

Зеленский считает, что риски ядерного удара рф существуют

Президента Украины Владимира Зеленского не смутили ядерные угрозы главы кремля владимира путина, который сделал ряд громких заявлений в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает немецкое издание bild, которое пообщалось с Зеленским накануне. По словам президента Украины, кровавый диктатор не сказал ничего нового, однако риски все же есть. Верховный главнокомандующий считает, что мир не даст путину применить оружие массового поражения. Кроме того, глава украинского государства добавил, что Западу стоит жестче реагировать на ядерный шантаж рф, ведь после Украины россия может захотеть часть Польши.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие. Однако мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы", — заявил Зеленский.

Напомним, в среду путин также объявил о частичной мобилизации в рф. По словам министра обороны россии сергея шойгу, власти рф хотят призвать на службу 300 тысяч человек.