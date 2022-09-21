Ядерный шантаж путина: кто и что мешает президенту россии нажать красную кнопку

Бывший глава СВР Николай Маломуж оценил "Телеграфу" риски использования россией сверхмощных ракет

Президент россии владимир путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия, потому что эти военные системы находятся под круглосуточным мониторингом стран НАТО, Китая и других держав, никак не заинтересованных в ударах и контрударах смертельным оружием. Кроме того, глава кремля все же будет действовать инстинктивно для самосохранения, а также, исходя из интересов безопасности своего окружения.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" сделал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал украинской армии Николай Маломуж, оценивая, насколько реальным может быть применение ядерного оружия россией, о чем глава РФ заявил в своем выступлении во время объявления в стране частичной мобилизации.

"Считаю, что сейчас маловероятно то, что путин применит ядерное оружие. В основном не из-за того, что испугается каких-то угроз. Он знает, что четко все ядерные системы, в первую очередь тактические, баллистические, шахтные, наземные (а также те, которые находятся на передвижных платформах и пребывают на базе Военно-морских сил россии), в режиме онлайн отслеживаются системами контроля США, Британии, стран НАТО, параллельно за ними следят и китайские средства, которые также заинтересованы в недопущении возможности глобальной ядерной войны. Поскольку она принесет жертвы практически всему человечеству", - говорит он.

Маломуж добавил, что в данной ситуации путин в первую очередь ориентируется на то, что может просто не успеть применить ядерное оружие. Поскольку есть четкая модель мощного удара на упреждение.

"С другой стороны, возможно, даже и окружение путина, которое видит, как он втягивает их в водоворот войны и ответственности не только перед международными судами, а просто в физическое уничтожение их, семей и т.д., будут против. Это очень мощная мотивация, чтобы не выполнить какие-либо указания путина по применению ядерного оружия и высшим командным составом, и непосредственно операторами, которые сидят на ядерных объектах. Я знаю хорошо эти системы, потому что с советского периода они мало в чем изменились (лишь немного усовершенствовались). Это целый каскад принятия решений, начиная от самого президента, министра обороны, начальника генерального штаба, командиров этими войсками, и заканчивая исполнителями на всех уровнях. Приблизительно есть десять уровней, которые должны выполнить эту задачу. Невыполнение в одном секторе, разумеется, не позволяет задействовать тактическое, а тем более стратегическое ядерное оружие", - объясняет бывший руководитель СВР.

Кроме того, он подчеркнул, что ядерный удар будет одновременно бить по интересам китайцев, стремящихся доминировать в российской федерации. Также будет существовать угроза Турции, формально ведущей сейчас с россиянами диалог.

"Я уже не говорю обо всех других партнерских связях (и индусы, и страны Запада, и фактически весь мир). Разумеется, речь идет и о НАТО, как самом основном потенциале, который будет задействован против путина. То есть в данной ситуации альтернатив не будет у путина вообще, - продолжает он.- Даже не будет самих россиян. Если будет ядерная война, это ведь не только ему в бункере прятаться на 140 метров под землей, но это будет удар практически по россии. Он уничтожит россиян. Это может быть еще одно стратегическое поражение такого уровня, что в россии фактически ничего не останется. Такие существуют более мощные аргументы, а не то, что путин психически ненормальный. Он в формате защиты себя очень оберегает», — заключает Маломуж.

Напомним, в среду пути во время обращения к россиянам заявил о частичной мобилизации в стране. Кроме того, глава кремля высказался о "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также вновь пригрозил Западу ядерным оружием.

При этом мобилизация в России будет отнюдь не "долевой". По словам министра обороны России, будет призвано на службу 300 тысяч человек. Россияне активно ищут в сети, как избежать мобилизации или как покинуть страну. После слов Путина по всей стране начались протесты против мобилизации, правда, пока они малочисленны и не несут никаких угроз для власти России.