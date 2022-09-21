Мобилизация не "частичная": для россиян все оказалось гораздо хуже

Для российских военкоматов будет важным текст президентского указа, а не его слова во время видеообращения

Не успели россияне опомниться после объявления частичной мобилизации в россии, как их ожидал еще один удар от Кремля в спину. Согласно тексту документа, опубликованным российскими источниками, призыв в армию рф не будет ограничен, как это обещал диктатор владимир путин. Главная проблема мужчин призывного возраста в россии теперь — не угодить в список тех, кому будет вручена повестка на войну в Украину.

На нюансы путинского указа обратили внимание российский политик Дмитрий Гудков и сопредседатель украинской партии "Демократична Сокира" Юрий Гудыменко. Они подметили, что сказанное лидером Кремля разительно отличается от официально представленной версии документа.

Вся проблема в том, что в тексте указа, кроме слов "частичная мобилизация", больше нет никаких ограничений. Единственное исключение — сотрудники российского оборонно-промышленного комплекса, и то — лишь с отсрочкой на период работы.

По мнению Гудкова, лучшим вариантом для Запада, который пытается быть демократичным и понимающим, будет открытие границ для желающих покинуть россию граждан. После этого международный суд должен официально признать владимира путина военным преступников. Это, уверен политик, поможет "отделить преступников от заложников".

"Сначала заберут тех, кто умеет стрелять, до 35 лет. Потом всех остальных", — подчеркнул Дмитрий Гудков, для большей наглядности прикрепив специальную табличку о процессе мобилизации на территории рф.

Как мы уже упоминали, согласен с тем, что призыв в армию для россиян не будет частичным, и украинец Юрий Гудыменко, ранее получивший ранение на фронте.

"Все то, что говорил путин, чтобы успокоить россиян, является лишь словами на видео, — говорит он. — В документе — никаких ограничений, кроме возраста, состояния здоровья и приговора суда. А что важнее для военкоматов — видосик или официальный указ — понять нетрудно".

В том, что указ о "частичной мобилизации" на самом деле не предполагает таковой, можете убедиться и вы, ознакомившись с его полным текстом.

Указ путина о мобилизации в россии

Отметим, что особо зоркие пользователи сети сразу заметили, что с документом не все ладно: в нем имеется некий секретный пункт. "Телеграф" попытался разузнать все, что о нем пока известно.

Также мы рассказывали, с какими паническими настроениями встретили решение о мобилизации сами россияне.