Укр

Ядерные угрозы россии: США в ответ поступили достаточно неплохо - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
Дата публикации
Читати українською
Автор
США реагируют на ядерные угрозы россии
США реагируют на ядерные угрозы россии

Военный эксперт Николай Белесков оценил, как Соединенные Штаты отреагировали на шантаж ядерным оружием со стороны россии и указал на преимущества такого подхода

Украинцам хочется, чтобы США публично высказались о том, что думают об в этом случае уже открытых ядерных угрозах Московии. Чтобы ударили кулаком и сказали четко, что ждет Московию – перечислили все настройки. Подпереть Московию под стеночку так сказать. Такова логика приверженцев соответствующего подхода.

Администрация Байдена избрала другой вариант. В непубличной коммуникации напрямую с Московией сказали все, что думают. А в публичной коммуникации заявили только о катастрофических последствиях, если Московия нарушит табу на применение ядерки.

Тем самым сохранили себе пространство для маневра, что очень важно в управлении эскалацией, когда не загоняешь себя в очень жесткие рамки, и определенный уровень неопределенности ответа, который тоже должен сдерживать Московию. Хотя у меня, к слову, ощущение, что главный аргумент, на который делают ставку США, это превращение Московии в парию, если будет нарушено ядерное табу.

А вообще, США сделали довольно неплохо — нашли баланс между тем, как помочь Украине, но при этом не дать никакого легитимного повода Московии для неконвенционной эскалации и переложить на Кремль всю ответственность за эскалацию, которая в глазах большинства нелегитимна. А быть перед выбором "или неконвенционная эскалация даже небольших масштабов или включать заднюю" это такое себе удовольствие — поэтому и мобилизация и иранские БПЛА, чтобы расширить поле для маневра.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#США #Россия #Ядерна війна