Военный эксперт Николай Белесков оценил, как Соединенные Штаты отреагировали на шантаж ядерным оружием со стороны россии и указал на преимущества такого подхода

Украинцам хочется, чтобы США публично высказались о том, что думают об в этом случае уже открытых ядерных угрозах Московии. Чтобы ударили кулаком и сказали четко, что ждет Московию – перечислили все настройки. Подпереть Московию под стеночку так сказать. Такова логика приверженцев соответствующего подхода.

Администрация Байдена избрала другой вариант. В непубличной коммуникации напрямую с Московией сказали все, что думают. А в публичной коммуникации заявили только о катастрофических последствиях, если Московия нарушит табу на применение ядерки.

Тем самым сохранили себе пространство для маневра, что очень важно в управлении эскалацией, когда не загоняешь себя в очень жесткие рамки, и определенный уровень неопределенности ответа, который тоже должен сдерживать Московию. Хотя у меня, к слову, ощущение, что главный аргумент, на который делают ставку США, это превращение Московии в парию, если будет нарушено ядерное табу.

А вообще, США сделали довольно неплохо — нашли баланс между тем, как помочь Украине, но при этом не дать никакого легитимного повода Московии для неконвенционной эскалации и переложить на Кремль всю ответственность за эскалацию, которая в глазах большинства нелегитимна. А быть перед выбором "или неконвенционная эскалация даже небольших масштабов или включать заднюю" это такое себе удовольствие — поэтому и мобилизация и иранские БПЛА, чтобы расширить поле для маневра.