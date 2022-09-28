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Война для путина пошла не по плану: в ЦРУ назвали основные проблемы армии рф

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что путин еще ощутит на себе все последствия решения о частичной мобилизации граждан Новость обновлена 28 сентября 2022, 08:33
Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что путин еще ощутит на себе все последствия решения о частичной мобилизации граждан

Нехватка человеческих ресурсов в армии рф — лишь одна из сложностей нынешней войны для Кремля

Частичная мобилизация, объявленная в россии путиным, уже повлекла за собой множество новых проблемных вопросов, с которыми российскому правительству еще предстоит разобраться. По мнению главы ЦРУ США Уильяма Бернса, сейчас руководство рф пытается решить проблему с нехваткой личного состава на войне с Украиной. Однако вскоре это может оказаться наименьшей из бед, с которыми столкнется Кремль.

Заявление американского чиновника цитирует "Голос Америки". Бернс уверен, что своим указом о мобилизации граждан для продолжения боевых действий на территории Украины путин фактически признал, что война пошла далеко не по плану.

Среди проблем, которые предстоит решать Москве в ближайшем будущем — не только весьма провальный процесс мобилизации. Это уже повлекло за собой массовые протесты, а также отток многих российских мужчин за границу.

Помимо этого, даже если в армию рф удастся мобилизовать изначально озвученное количество новобранцев — 300 000 человек, это не спасет от дополнительных вопросов. Они будут касаться недостаточной боевой подготовки, отсутствия хорошего снаряжения, а также стабильно работающей военной техники и другого оружия.

"У его [путина — ред.] вооруженных сил много других проблем, — уверен Бернс. — Людские ресурсы — лишь одна из них".

Помимо этого Бернс отметил, что пока рано говорить о реальности ядерных угроз главы Кремля. Однако совершенно не лишним будет позаботиться о собственной безопасности и отслеживать происходящее в рф.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые из "свежих" мобилизованных россиян уже успели погибнуть, лишь прибыв на войну в Украине. Подробнее об этом рассказал советник ОП Алексей Арестович.

Отметим и тот факт, что военнообязанных в россии сейчас ищут и среди спортсменов. Это может спровоцировать волну так называемой "спортивной мобилизации".

Теги:
#Россия #ЦРУ #Уильям Бернс #Мобилизация #Частичная мобилизация