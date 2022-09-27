Укр

В россии после частичной объявили еще одну "мобилизацию"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Роман Терюшков Новость обновлена 27 сентября 2022, 21:40
Роман Терюшков

Российский депутат боится массового побега спортсменов из рф

Из рф сбежала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, которая является действующим генсеком Олимпийского комитета россии (ОКР). Военнообязанные мужчины и женщины бегут из страны после того, как глава кремля владимир путин объявил о частичной мобилизации.

Депутат Госдумы рф Роман Терюшков раскритиковал спортсменку и назвал ее поступок "спортивным дезертирством", передает metaratings.ru. Кроме того, российский чиновник в своей речи упомянул термин "спортивная мобилизация".

"Спортивное дезертирство неминуемо даст старт спортивной мобилизации. Переживать со страной все радости и горести может только человек, который связан с родиной крепкими узами.

Если для человека страна – текущая работа или локация в навигаторе, то горести превратятся в дискомфорт, а радости будут вызывать ухмылку", — заявил Терюшков.

Справка: Анастасия Давыдова — пятикратная олимпийская чемпионка, тринадцатикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Завершила спортивную карьеру в 2012 году.

Напомним, Терюшков после начала полномасштабного вторжения рф в Украину раз за разом смешил сеть своими заявлениями касательно спорта. Именно он хочет приравнять смену спортивного гражданства в рф с государственной изменой. Кроме того, депутат попытался запугать Германию, но у него ничего не вышло.

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#Синхронное плавание