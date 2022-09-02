Прыгунья Магучих с рекордом вошла в историю "Бриллиантовой лиги"

Украинская спортсменка даже замахнулась на мировой рекорд

В пятницу, 2 сентября, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала очередную победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в секторе для прыжков в высоту.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги в Twitter. Украинка добыла феноменальную победу с результатом 205 см.

Результатом 2,05 м Магучих повторила рекорд Украины на открытом воздухе и установила свой лучший результат в карьере на открытом воздухе (до этого было 204 см). Кроме того, Ярослава повторила лучший результат текущего сезона и лучший результат в истории "Бриллиантовой лиги". Добавим, что последние три попытки 20-летняя украинка использовала на то, чтобы побить мировой рекорд, который принадлежит Стефке Костадиновой из Болгарии (2,09 м). Однако сегодня мировой рекорд устоял.

Магучих в текущем сезоне "Бриллиантовой лиги" побеждала 4 раза, выиграла одно "серебро", а один раз оказалась на 5-м месте.

Второе место в Брюсселе заняла Элеанор Паттерсон из Австралии, а "бронзу" завоевала еще одна австралийка Никола Олислагерс. Украинка Ирина Геращенко показала третий результат, однако по количеству попыток оказалась лишь на 6-м месте.

Результаты этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе в секторе для прыжков в высоту:

1 Ярослава Магучих (Украина) – 205 см

2. Элеанор Паттерсон (Автралия) – 194 см

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 191 см

Читайте также: Категория Спорт Магучих на весь мир рассказала о зверствах россиян Спортсменка призвала весь мир делать все, чтобы остановить рф.

Напомним, в августе Магучих выиграла для Украины историческую медаль на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Андрей Проценко стал лучшим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария).