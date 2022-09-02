Стрибунка Магучіх з рекордом увійшла в історію "Діамантової ліги"

Українська спортсменка навіть замахнулася на світовий рекорд

У п’ятницю, 2 вересня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу на етапі "Діамантової ліги" у секторі для стрибків у висоту.

Про це повідомляє пресслужба Ліги у Twitter. Українка здобула феноменальну перемогу з результатом 205 см.

Результатом 2,05 м Магучіх повторила рекорд України на відкритому повітрі та встановила свій найкращий результат у кар’єрі на відкритому повітрі (до цього було 204 см). Крім того, Ярослава повторила найкращий результат поточного сезону та найкращий результат в історії "Діамантової ліги". Додамо, що останні три спроби 20-річна українка використала на те, щоб побити світовий рекорд, який належить Стефці Костадіновій із Болгарії (2,09 м). Проте сьогодні світовий рекорд встояв.

Магучіх у поточному сезоні "Діамантової ліги" перемагала 4 рази, виграла одне "срібло", а одного разу опинилася на 5-му місці.

Друге місце в Брюсселі зайняла Елеанор Паттерсон з Австралії, а "бронзу" виборола ще одна австралійка Нікола Оліслагерс. Українка Ірина Геращенко показала третій результат, проте за кількістю спроб опинилася лише на 6 місці.

Результати етапу Діамантової ліги у Брюсселі у секторі для стрибків у висоту:

1 Ярослава Магучіх (Україна) – 205 см

2. Елеанор Паттерсон (Автралія) – 194 см

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 191 см

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Нагадаємо, у серпні Магучіх виграла для України історичну медаль на чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що український легкоатлет Андрій Проценко став найкращим на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні (Швейцарія).