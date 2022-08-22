Легкоатлетка Магучіх принесла Україні історичне золото чемпіонату Європи

Українка виграла ЧЄ-2022 з легкої атлетики

Представниця України, легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола "золото" зі стрибків у висоту на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. Спортсменка стала першою в історії України чемпіонкою Європи з цього виду легкої атлетики.

Як повідомляє Суспільне спорт, фінал Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 проходив у німецькому Мюнхені. Під час змагань українські легкоатлетки боролися за медалі у стрибках у висоту. Нашу збірну представляли три претендентки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Саме Магучіх вдалося з легкістю взяти висоту у 1,86 та 1,9 метра, після чого вона вирішила пропустити планку 1,93 метра. Спортсменка подолала висоту у 1,95 метра з першої спроби, але планку у 1,97 метра брати не стала. Натомість завдяки успішним спробам на попередніх висотах їй все одно вдалося вибороти для України золоту медаль і отримала першість у цій дисципліні.

Вперше за останні 10 років і лише вдруге в історії нашої країни легкоатлетка здобула медаль на дорослому чемпіонаті Європи в жіночих стрибках у висоту. До неї це вдавалося лише спортсменці Олені Холоші, котра ще у 2012 році виборола почесне третє бронзове місце.

Українка Магучіх, завдяки своїй сумлінній праці та успішним показникам на змаганнях стала першою чемпіонкою Європи серед українок у цій дисципліні.

Варто додати, що "золото" Мультиспортивного чемпіонату стало для легкоатлетки вже другим. Перше вона здобула після перемоги на Євро в Мюнхені.

Якщо розглянути всі перемоги України на цьогорічному Євро-2022, то Магучіх принесла країні вже п'яте "золото", збільшивши загальну кількість медалей до 22.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представник України Андрій Проценко виборов "бронзу" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року. Ця медаль стала першою для українських спортсменів у стрибках у висоту і другою нагородою спортсмена у легкій атлетиці.