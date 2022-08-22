Легкоатлетка Магучих принесла Украине историческое золото чемпионата Европы

Украинка выиграла ЧЕ-2022 по легкой атлетике

Представительница Украины, легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022. Спортсменка стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по этому виду легкой атлетики.

Как сообщает Суспильне спорт, финал Мультиспортивного чемпионата Европы-2022 проходил в немецком Мюнхене. Во время соревнований украинские легкоатлетки сражались за медали в прыжках в высоту. Нашу сборную представляли три претендентки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Именно Магучих удалось легко взять высоту в 1,86 и 1,9 метра, после чего она решила пропустить планку 1,93 метра. Спортсменка преодолела высоту в 1,95 метра с первой попытки, но планку в 1,97 метра брать не стала. Благодаря успешным попыткам на предыдущих высотах ей все равно удалось завоевать для Украины золотую медаль и получить первенство в этой дисциплине.

Впервые за последние 10 лет и во второй раз в истории нашей страны легкоатлетка получила медаль на взрослом чемпионате Европы в женских прыжках в высоту. К ней это прибегало только спортсменке Елене Холоши, которая еще в 2012 году завоевала почетное третье бронзовое место.

Украинка Магучих благодаря своей добросовестной работе и успешным показателям на соревнованиях стала первой чемпионкой Европы среди украинок в этой дисциплине.

Следует добавить, что "золото" Мультиспортивного чемпионата стало для легкоатлетки уже вторым. Первое оно получило после победы на Евро в Мюнхене.

Если рассмотреть все победы Украины на Евро-2022, то Магучих принесла стране уже пятое "золото", увеличив общее количество медалей до 22.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представитель Украины Андрей Проценко завоевал "бронзу" на Мультиспортивном чемпионате Европы 2022 года. Эта медаль стала первой для украинских спортсменов в прыжках в высоту и второй наградой спортсмена в легкой атлетике.