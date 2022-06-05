Українка Магучіх виграла "золото" на етапі Діамантової ліги

Українка здобула блискучу перемогу.

У неділю, 5 червня, українська легкоатлетка, бронзова призерка олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх перемогла на престижних змаганнях у Рабаті (Марокко).

Про це повідомляє пресслужба "Діамантової ліги" у Twitter. Українка здобула перемогу у секторі для стрибків у висоту.

Повідомляється, що для перемоги 20-річній українці вистачило стрибка у 196 сантиметрів. Цей результат Магучіх вдалося показати ще в першій спробі. Додамо, що ще одна українка Ірина Геращенко в Марокко посіла друге місце з результатом 193 сантиметри, а третьою виявилася Нікола Макдермотт з Австралії, яка також підкорила позначку 1,93 м. Ще одна представниця України Юлія Левченко з результатом 183 см посіла 7-у позицію.

Додамо, що цього сезону Магучіх перемагала на етапах "Діамантової ліги" двічі. Раніше українка виграла змагання у Юджині (США).

Нагадаємо, у березні Магучіх стала чемпіонкою світу у приміщенні на змаганнях у Белграді (Сербія). Після перемоги легкоатлетка розповіла про звірства росіян в Україні.

Раніше Магучіх заявила, що не збирається змінювати громадянство, попри привабливі пропозиції.