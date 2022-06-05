Украинка Магучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги
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Украинка добыла блестящую победу.
В воскресенье, 5 июня, украинская легкоатлетка, бронзовая призерша олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих победила на престижных соревнованиях в Рабате (Марокко).
Об этом сообщает пресс-служба "Бриллиантовой лиги" в Twitter. Украинка одержала победу в секторе для прыжков в высоту.
Сообщается, что для победы 20-летней украинке хватило прыжка в 196 сантиметров. Этот результат Магучих удалось показать еще в первой же попытке. Добавим, что еще одна украинка Ирина Геращенко в Марокко заняла второе место с результатом 193 сантиметра, а третьей оказалась Никола Макдермотт из Австралии, которая также покорила отметку 1,93 м. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко с результатом 183 см заняла 7-ю позицию.
Добавим, что в этом сезоне Магучих побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" дважды. Ранее украинка выиграла соревнования в Юджине (США).
Напомним, в марте Магучих стала чемпионкой мира в помещении на соревнованиях в Белграде (Сербия). После победы легкоатлетка рассказала о зверствах россиян в Украине.
Ранее Магучих заявила, что не собирается менять гражданство, несмотря на заманчивые предложения.