Украинка Магучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги

Украинка добыла блестящую победу.

В воскресенье, 5 июня, украинская легкоатлетка, бронзовая призерша олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих победила на престижных соревнованиях в Рабате (Марокко).

Об этом сообщает пресс-служба "Бриллиантовой лиги" в Twitter. Украинка одержала победу в секторе для прыжков в высоту.

Сообщается, что для победы 20-летней украинке хватило прыжка в 196 сантиметров. Этот результат Магучих удалось показать еще в первой же попытке. Добавим, что еще одна украинка Ирина Геращенко в Марокко заняла второе место с результатом 193 сантиметра, а третьей оказалась Никола Макдермотт из Австралии, которая также покорила отметку 1,93 м. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко с результатом 183 см заняла 7-ю позицию.

Добавим, что в этом сезоне Магучих побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" дважды. Ранее украинка выиграла соревнования в Юджине (США).

Напомним, в марте Магучих стала чемпионкой мира в помещении на соревнованиях в Белграде (Сербия). После победы легкоатлетка рассказала о зверствах россиян в Украине.

Ранее Магучих заявила, что не собирается менять гражданство, несмотря на заманчивые предложения.