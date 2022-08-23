Українські пляжні волейболістки ударно виступили на чемпіонаті Європи (відео)

Спортсменки подолали нокаут-раунд

Українки Інна та Ірина Махно стали єдиними представниками України, які зуміли подолати груповий бар’єр на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у Мюнхені (Німеччина).

Про це повідомляє Федерація волейболу України у Facebook. "Пляжниці" дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися лідерам сезону.

Спортсменки зуміли вийти у плей-офф, де в нокаут-раунді здолали представниць Словенії Тьясу Котнік та Тайду Ловшин. Однак у 1\8 фіналу українок чекало серйозне випробування у вигляді дуету з Нідерландів Катя Стам/Раїса Шун, які є лідерами світового рейтингу у поточному сезоні. Українки продемонстрували здатність конкурувати з найкращими командами Європи та дали бій нідерландкам, програвши їм з рахунком 1:2 (15:21, 21:19, 9:15).

Сестри Махно на Чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

Таким чином, дістатися стадії чвертьфіналу сестрам Махно не вдалося. Але, попри це, на цьому чемпіонаті вони яскраво продемонстрували здатність гідно протистояти визнаним зіркам континенту.

До речі, Стам та Шун у підсумку виграли "бронзу" ЧЄ. "Золото" та "срібло" здобули представниці Латвії Анастасія Кравченко/Тіна Граудіна та швейцарки Ніна Брюнне/Таня Хюберлі.

У чоловіків чемпіонами Європи стали волейболісти зі Швеції Давид Ахман/Джонатан Хелвіг, які у фіналі здолали чеський дует Ондрей Перусік/Давід Швейнер. "Бронза" дісталася норвежцям Андерсу Мол/Крістіану Сорум.

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