Українські пляжні волейболістки ударно виступили на чемпіонаті Європи (відео)
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Спортсменки подолали нокаут-раунд
Українки Інна та Ірина Махно стали єдиними представниками України, які зуміли подолати груповий бар’єр на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у Мюнхені (Німеччина).
Про це повідомляє Федерація волейболу України у Facebook. "Пляжниці" дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися лідерам сезону.
Спортсменки зуміли вийти у плей-офф, де в нокаут-раунді здолали представниць Словенії Тьясу Котнік та Тайду Ловшин. Однак у 1\8 фіналу українок чекало серйозне випробування у вигляді дуету з Нідерландів Катя Стам/Раїса Шун, які є лідерами світового рейтингу у поточному сезоні. Українки продемонстрували здатність конкурувати з найкращими командами Європи та дали бій нідерландкам, програвши їм з рахунком 1:2 (15:21, 21:19, 9:15).
Таким чином, дістатися стадії чвертьфіналу сестрам Махно не вдалося. Але, попри це, на цьому чемпіонаті вони яскраво продемонстрували здатність гідно протистояти визнаним зіркам континенту.
До речі, Стам та Шун у підсумку виграли "бронзу" ЧЄ. "Золото" та "срібло" здобули представниці Латвії Анастасія Кравченко/Тіна Граудіна та швейцарки Ніна Брюнне/Таня Хюберлі.
У чоловіків чемпіонами Європи стали волейболісти зі Швеції Давид Ахман/Джонатан Хелвіг, які у фіналі здолали чеський дует Ондрей Перусік/Давід Швейнер. "Бронза" дісталася норвежцям Андерсу Мол/Крістіану Сорум.
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