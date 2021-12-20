Українські красуні сенсаційно виграли чемпіонат світу з пляжного волейболу — відео тріумфу

На рахунку спортсменок у цьому чемпіонаті – лише перемоги.

У Таїланді спортсменки з України Тетяна Лазаренко та Ангеліна Хміль виграли світову першість з пляжного волейболу у категорії до 21 року. У фіналі українки зійшлися з іспанками. Перемогу двом дівчатам із Запоріжжя приніс фінальний третій сет.

До цього Хміль та Лазаренко "розібралися" у 1\8 фіналу з італійками, чвертьфіналі — з росіянками та у півфіналі зі спортсменками зі Швейцарії. Усіх упевнено розгромили із двома виграшними сетами (2:0). Планетарна першість завершилася 19 грудня у Пхукеті, Таїланд.

Нагородження переможців та призерів чемпіонату

Золоті медалі українок

Медаль для українок у пляжному волейболі U-21 стала історичною – раніше у цій категорії приносили золото лише чоловіки 10 років тому. Трохи більше, ніж тиждень тому українські спортсменки принесли країні ще одну медаль — бронзову нагороду у віковій категорії до 19 років у пляжному волейболі. Чемпіонат U-19 також проходив у Таїланді. Таким чином виступ у південній Азії приніс волейболісткам одразу дві нагороди.

Раніше "Телеграф" писав про тріумфальну перемогу Дениса Берінчика над росіянином Ісою Чанієвим у боксерському поєдинку.