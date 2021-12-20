Укр

Украинские красавицы сенсационно выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу - видео триумфа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинская двойка победительниц во время финального матча Новость обновлена 20 декабря 2021, 11:01
Украинская двойка победительниц во время финального матча

На счету спортсменок в этом чемпионате — только победы. 

В Таиланде спортсменки из Украины Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года. В финале украинки сошлись с испанками. Победу двум девушкам из Запорожья принес финальный третий сет. 

До этого Хмель и Лазаренко "разделались" в 1\8 финала с итальянками, четвертьфинале — с россиянками и в полуфинале со спортсменками из Швейцарии. Всех уверенно разгромили со двумя выигрышными сетами (2:0). Планетарное первенство завершилось 19 декабря в Пхукете, Таиланд. 

Награждение победителей и призеров чемпионата
Награждение победителей и призеров чемпионата
Золотые медали украинок
Золотые медали украинок

Медаль для украинок в пляжном волейболе U-21 стала исторической — ранее в этой категории приносили золото только мужчины 10 лет назад. Чуть более недели назад украинские спортсменки принесли стране еще одну медаль — бронзовую награду в возрастной категории до 19 лет в пляжном волейболе. Чемпионат U-19 также проходил в Таиланде. Таким образом выступление в южной Азии принесло волейболисткам сразу две награды.

Ранее "Телеграф" писал про триумфальную победу Дениса Беринчика над россиянином Исой Чаниевым в боксерском поединке. 

Теги:
#Чемпионат мира #Пляжный волейбол #Волейбол
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