Украинские красавицы сенсационно выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу - видео триумфа

На счету спортсменок в этом чемпионате — только победы.

В Таиланде спортсменки из Украины Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года. В финале украинки сошлись с испанками. Победу двум девушкам из Запорожья принес финальный третий сет.

До этого Хмель и Лазаренко "разделались" в 1\8 финала с итальянками, четвертьфинале — с россиянками и в полуфинале со спортсменками из Швейцарии. Всех уверенно разгромили со двумя выигрышными сетами (2:0). Планетарное первенство завершилось 19 декабря в Пхукете, Таиланд.

Награждение победителей и призеров чемпионата

Золотые медали украинок

Медаль для украинок в пляжном волейболе U-21 стала исторической — ранее в этой категории приносили золото только мужчины 10 лет назад. Чуть более недели назад украинские спортсменки принесли стране еще одну медаль — бронзовую награду в возрастной категории до 19 лет в пляжном волейболе. Чемпионат U-19 также проходил в Таиланде. Таким образом выступление в южной Азии принесло волейболисткам сразу две награды.

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