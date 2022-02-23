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Українська волейболістка, яка стала суперзіркою у TikTok, виступила проти війни (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юлія Герасимова Новина оновлена 23 лютого 2022, 11:03
Юлія Герасимова

Спортсменка не залишилася осторонь.

Волейболістка збірної України та "Прометея" Юлія Герасимова закликала за мир в Україні.

Про це центральна блокуюча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка опублікувала у себе у сторіс прапор України з написом: "Немає війні в Україні". Саме з таким закликом український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до світу на Олімпіаді у Пекіні.

Юлія Герасимова закликала за мир в Україні
Юлія Герасимова закликала за мир в Україні

Герасимова нещодавно прославилася на весь світ, несподівано ставши суперзіркою в TikTok. Під час матчу волейбольної Ліги чемпіонів проти польського "Девелопресу" (0:3) Юлія станцювала на камеру і зрештою підкорила серця мільйонів. Користувач rocket_sport опублікував відео з українкою, наклавши на її рухи музику до фільму "Валеріан та місто тисячі планет". Ролик лише за кілька тижнів набрав десятки мільйонів переглядів (на цей час відео з українкою зібрало 29,6 млн переглядів).

@rocket_sport

Юлія Герасимова запалює публіку🔥😂

♬ A Million On My Soul (Remix) - Moses & EMR3YGUL & Alexiane

До речі, на Юлію в Instagram підписано понад 200 тисяч людей. Спортсменка у своєму блозі публікує свої робочі будні та не тільки.

Юлія Герасимова у збірній України
Юлія Герасимова у збірній України
Юлія Герасимова на відпочинку
Юлія Герасимова на відпочинку
Юлія Герасимова у басейні
Юлія Герасимова у басейні
Юлія Герасимова у теплих краях
Юлія Герасимова у теплих краях

Раніше за цілісність України виступив футболіст Олександр Зінченко.

Теги:
#Волейбол #Юлія Герасимова
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