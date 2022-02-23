Українська волейболістка, яка стала суперзіркою у TikTok, виступила проти війни (фото)

Спортсменка не залишилася осторонь.

Волейболістка збірної України та "Прометея" Юлія Герасимова закликала за мир в Україні.

Про це центральна блокуюча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка опублікувала у себе у сторіс прапор України з написом: "Немає війні в Україні". Саме з таким закликом український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до світу на Олімпіаді у Пекіні.

Юлія Герасимова закликала за мир в Україні

Герасимова нещодавно прославилася на весь світ, несподівано ставши суперзіркою в TikTok. Під час матчу волейбольної Ліги чемпіонів проти польського "Девелопресу" (0:3) Юлія станцювала на камеру і зрештою підкорила серця мільйонів. Користувач rocket_sport опублікував відео з українкою, наклавши на її рухи музику до фільму "Валеріан та місто тисячі планет". Ролик лише за кілька тижнів набрав десятки мільйонів переглядів (на цей час відео з українкою зібрало 29,6 млн переглядів).

До речі, на Юлію в Instagram підписано понад 200 тисяч людей. Спортсменка у своєму блозі публікує свої робочі будні та не тільки.

Юлія Герасимова у збірній України

Юлія Герасимова на відпочинку

Юлія Герасимова у басейні

Юлія Герасимова у теплих краях

Раніше за цілісність України виступив футболіст Олександр Зінченко.