Українська волейболістка, яка стала суперзіркою у TikTok, виступила проти війни (фото)
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Спортсменка не залишилася осторонь.
Волейболістка збірної України та "Прометея" Юлія Герасимова закликала за мир в Україні.
Про це центральна блокуюча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Спортсменка опублікувала у себе у сторіс прапор України з написом: "Немає війні в Україні". Саме з таким закликом український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до світу на Олімпіаді у Пекіні.
Герасимова нещодавно прославилася на весь світ, несподівано ставши суперзіркою в TikTok. Під час матчу волейбольної Ліги чемпіонів проти польського "Девелопресу" (0:3) Юлія станцювала на камеру і зрештою підкорила серця мільйонів. Користувач rocket_sport опублікував відео з українкою, наклавши на її рухи музику до фільму "Валеріан та місто тисячі планет". Ролик лише за кілька тижнів набрав десятки мільйонів переглядів (на цей час відео з українкою зібрало 29,6 млн переглядів).
@rocket_sport
Юлія Герасимова запалює публіку🔥😂♬ A Million On My Soul (Remix) - Moses & EMR3YGUL & Alexiane
До речі, на Юлію в Instagram підписано понад 200 тисяч людей. Спортсменка у своєму блозі публікує свої робочі будні та не тільки.
Раніше за цілісність України виступив футболіст Олександр Зінченко.
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