"Чоловік": українці у захваті від відповіді Зінченка Путіну

Спортсмен не залишився осторонь.

Лівий захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко опублікував емоційний пост на підтримку своєї країни, яка зазнає нападів з боку РФ.

Відповідний пост гравець національної команди написав у Instagram.

Олександр опублікував пост українською мовою, прикріпивши карту України з Кримом та Донбасом.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото — моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", — написав Зінченко.

Українці були в захваті від слів Зінченка та засипали футболіста емодзі "аплодисменти". Крім того, російський боєць ММА Мухаммад Мокаєв, який проживає у Великій Британії, зазначив, що Олександр вчинив по-чоловічому.

Українці підтримали Зінченка, який опублікував патріотичний пост

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність "ДНР" та "ЛНР", спровокувавши новий виток у війні з Україною. При цьому президент РФ визнав кордони "республік" відповідно до їх "конституцій" — території донецької та луганської області. 22 лютого Путін озвучив вимоги до України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ман Сіті" фактично пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромивши на виїзді "Спортінг".