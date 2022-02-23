"Мужчина": украинцы в восторге от ответа Зинченко Путину

Спортсмен не остался в стороне.

Левый защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал эмоциональный пост в поддержку своей страны, которая подвергается нападкам со стороны РФ.

Соответствующий пост игрок национальной команды написал в Instagram.

Александр опубликовал сообщение на украинском языке, прикрепив карту Украины с Крымом и Донбассом.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", — написал Зинченко.

Украинцы были в восторге от слов Зинченко и засыпали футболиста эмодзи "аплодисменты". Кроме того, российский боец ММА Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании, отметил, что Александр поступил по-мужски.

Украинцы поддержали Зинченко, который опубликовал патриотический пост

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР", спровоцировав новый виток в войне с Украиной. При этом президент РФ признал границы "республик" согласно их "конституциям" — территории донецкой и луганской области. 22 февраля Путин озвучил требования к Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" фактически пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на выезде "Спортинг".